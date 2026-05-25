به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دولت سوئد تصمیمی تاریخی برای توقف استفاده از اصطلاح «اسلام‌هراسی» در گفتمان رسمی خود اعلام کرده و مدعی شد این عبارت «مشکل‌ساز» بوده و در توصیف مسائل تبعیض یا نفرت مرتبط با مسلمانان نادرست است.

ماریا مالمر اشتاینرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: این اصطلاح «ترس‌های غیر منطقی فردی» را نشان می‌دهد که می‌تواند مانع درک واقعی مشکلات مربوط به تبعیض مذهبی و نژادی شود.

روزنامه اسپانیایی پرسیون به نقل از وزیر امور خارجه سوئد نوشت: دولت ترجیح می‌دهد هنگام بحث در مورد جنایات یا تخلفات علیه مسلمانان از عبارات دقیق‌تری استفاده کند. اصطلاح «اسلام‌هراسی» توسط گروه‌های تروریستی برای محافظت از خود در برابر انتقادات سیاسی و فکری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

این تصمیم سوئد بحث‌های گسترده‌ای را در اروپا برانگیخته است. در حالی که احزاب محافظه‌کار و راست‌گرا از این اقدام استقبال کردند و آن را «پیروزی برای حقیقت» و رهایی از «اصطلاحی که برای ساکت کردن منتقدان اسلام سیاسی استفاده می‌شود» دانستند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و آزادی نگرانی عمیق خود را ابراز کردند.

این تغییر موضع سوئد در بحبوحه تشدید بحث‌ها در اروپا در مورد مهاجرت و آزادی بیان، همزمان با ظهور احزاب راست‌گرا در چندین کشور اروپایی، به ویژه خود سوئد صورت می‌گیرد که شاهد تغییر در چشم‌انداز سیاسی به نفع نیروهای محافظه‌کار بوده است.

وزیر امور خارجه سوئد تأکید کرد که این تصمیم از رنج مسلمانان واقعی از تبعیض نمی‌کاهد، بلکه نشان‌دهنده تلاشی برای استفاده از زبانی دقیق‌تر و عینی‌تر برای توصیف این تخلفات بدون «تحمیل کردن این اصطلاح با ابعاد ایدئولوژیکی است که مانع بحث جدی می‌شود.»

سوئد از اولین کشورهای اروپایی بود که اصطلاح «اسلام‌هراسی» را در گزارش‌های رسمی خود به کار گرفت و اکنون تغییر آن، تحول قابل توجهی در سیاست‌های اروپایی در مورد دین و مهاجرت است.

