به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ پیش از ظهر امروز دوشنبه ۴ خردادماه با حضور حمیدرضا جعفریان رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره و رئیس سازمان سینمایی سوره، محدثه پیرهادی دبیر جشنواره و علی جناب‌زاده مدیر بخش بین‌الملل در مرکز سینمایی سوره برگزار شد.

حمیدرضا جعفریان در ابتدای این نشست با اشاره به پیشینه حوزه هنری و سازمان سینمایی سوره اظهار داشت: حوزه هنری طی بیش از چهار دهه فعالیت، میراث‌دار حقیقی انقلاب اسلامی بوده و همواره تلاش کرده است زمینه بروز و رشد استعدادهای جوان و هنرمندان متعهد را فراهم کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از چهره‌های شاخص سینمای ایران فعالیت حرفه‌ای خود را از حوزه هنری آغاز کرده‌اند، افزود: یکی از مأموریت‌های جدی سازمان سینمایی سوره در سال‌های اخیر، استعدادیابی و حمایت از فیلمسازان جوان بوده که در قالب باشگاه‌های فیلم، مرکز فیلم جوان سوره و برنامه‌های آموزشی دنبال شده است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم ۱۰۰ در ادامه سه مصوبه اصلی این دوره از جشنواره را تشریح کرد و گفت: نخستین تصمیم شورا، ایجاد ارتباط مستمر و دائمی با فیلمسازان برگزیده دوره‌های گذشته و علاقه‌مندان جدید بود تا روند آموزش، ارتباط و حمایت از استعدادها به شکل منظم ادامه پیدا کند.

وی دومین مصوبه را انتخاب محور و موضوع جشنواره متناسب با تحولات و مسائل روز جامعه عنوان کرد و افزود: شعار جشنواره امسال با الهام از شعر مولانا «تو یکی نه‌ای هزاری، تو چراغ خود برافروز» انتخاب شده است؛ شعاری که بر مسئولیت فردی و اجتماعی هنرمندان و نقش اثرگذار آنان در فضای فرهنگی و اجتماعی تأکید دارد.

جعفریان با اشاره به ضرورت هم‌زبانی جشنواره با نسل جدید فیلمسازان و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: امروز با نسلی روبه‌رو هستیم که هم‌زمان فیلم می‌سازد، محتوا تولید می‌کند و در شبکه‌های اجتماعی اثرگذار است. جشنواره فیلم ۱۰۰ باید از یک رویداد صرفاً رقابتی عبور کرده و به بستری برای گفت‌وگو، آموزش، انتقال تجربه و خلق ایده‌های تازه تبدیل شود.

وی سومین و مهم‌ترین تصمیم این دوره را تقویت وجه بین‌المللی جشنواره دانست و تصریح کرد: با تشکیل کمیته بین‌الملل تلاش می‌کنیم همکاری‌های هدفمند و متفاوتی در سطح جهانی شکل بگیرد تا این رویکرد به‌صورت دائمی در مأموریت‌های جشنواره نهادینه شود.

جعفریان همچنین بر ضرورت ارتباط میان نسل‌های مختلف سینمای انقلاب تأکید کرد و گفت: بسیاری از فیلمسازان برجسته امروز، فعالیت خود را با یک فرصت ساده و ساخت فیلم کوتاه آغاز کردند. تلاش ما این است که جشنواره فیلم ۱۰۰ به پلی میان نسل پیشکسوت و نسل تازه فیلمسازان تبدیل شود.

در ادامه نشست، محدثه پیرهادی دبیر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با اشاره به تغییر رویکرد جشنواره نسبت به دوره‌های گذشته اظهار داشت: از دوره چهاردهم تصمیم داشتیم زمان برگزاری جشنواره را تثبیت کنیم، اما تحولات و رویدادهای سال ۱۴۰۴ و شرایط جنگی باعث تأخیر در انتشار فراخوان شد. با این حال تصمیم قطعی ما این است که جشنواره از این پس هر سال در شهریورماه و هم‌زمان با روز سینما برگزار شود.

وی با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر افزود: امروز مردم ایران بیش از گذشته درک کرده‌اند که هر سخن، کنش، سکوت و موضع‌گیری می‌تواند در شکل‌گیری آینده اثرگذار باشد. ما در نبردی دائمی برای ساخت دو جهان متفاوت زندگی می‌کنیم و هنر و سینما نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت باشد.

دبیر جشنواره با انتقاد از نگاه صرفاً گذشته‌گرایانه در بخشی از سینمای ایران تصریح کرد: سینما باید قدرت تخیل آینده را تقویت کند. بر همین اساس، مضمون محوری جشنواره امسال «آینده» در نظر گرفته شده و فراخوان جشنواره در سه بخش «ملی»، «بین‌الملل» و «ویژه» طراحی شده است.

وی درباره بخش ملی جشنواره با عنوان «نبرد برای آینده» گفت: محورهای این بخش شامل «پیشروی در مسیر قله»، «اقتصاد ملی»، «تاریخ، هویت و اصالت ایرانی»، «فرهنگ عمومی و اخلاق»، «مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی» و «زبان شیرین فارسی» است.

پیرهادی درباره بخش بین‌الملل جشنواره نیز اظهار کرد: بخش بین‌الملل با عنوان «نبرد برای کودکان جهان» برگزار می‌شود؛ چراکه کودکان همواره اصلی‌ترین قربانیان جنگ‌ها بوده‌اند و رنج از دست دادن کودکان، نقطه مشترک ملت‌های مختلف جهان است.

وی همچنین به بخش ویژه جشنواره با عنوان «نبرد برای وطن» اشاره کرد و گفت: این بخش در پی انتشار فراخوان ویژه جنگ در فروردین‌ماه شکل گرفت و موضوعاتی همچون وحدت ملی، پاسداران، زندگی قهرمانان وطن، ضدقهرمان‌ها، قصه‌های دریا، رهبر شهید ایران و سرود ملی جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد.

دبیر جشنواره افزود: در بخش ویژه، آثار می‌توانند تا سقف ۳۰۰ ثانیه تولید شوند؛ در حالی که آثار سایر بخش‌ها در قالب ۱۰۰ ثانیه‌ای ارائه می‌شوند.

پیرهادی یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دوره را اضافه شدن قالب «هوش مصنوعی» به جشنواره دانست و گفت: امسال علاوه بر بخش‌های داستانی، مستند و پویانمایی، قالب هوش مصنوعی نیز به جشنواره اضافه شده است؛ چراکه تحولات اخیر نشان داده بخشی از آینده سینما و تولیدات رسانه‌ای با این فناوری گره خورده است.

وی همچنین از راه‌اندازی بخش «حمایت از تولید» خبر داد و اظهار کرد: فیلمسازان می‌توانند طرح فیلم‌های ویدئویی و سریال‌های کوتاه خود را ارسال کنند تا آثار منتخب برای تولید مورد حمایت قرار بگیرند. هدف ما این است که جشنواره صرفاً محل رقابت نباشد، بلکه بستری برای ورود فیلمسازان جوان به فضای حرفه‌ای سینما و سریال‌سازی فراهم کند.

دبیر جشنواره درباره جوایز این دوره توضیح داد: در هر سه بخش اصلی جشنواره، برای چهار قالب داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی جوایزی در نظر گرفته شده و در مجموع ۱۲ جایزه اهدا خواهد شد. همچنین یک جایزه ویژه برای آثار مرتبط با مخاطب کودک اختصاص یافته است.

وی در پایان اعلام کرد: مهلت ارسال آثار متعاقباً اعلام می‌شود و برنامه‌های استانی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی نیز هم‌زمان با روند جشنواره برگزار خواهد شد.

در بخش پایانی نشست، علی جناب‌زاده مدیر بخش بین‌الملل جشنواره، با اشاره به رویکرد جهانی این دوره گفت: جشنواره فیلم ۱۰۰ در بخش بین‌الملل تلاش می‌کند به تریبونی برای کودکانی تبدیل شود که در جنگ‌ها قربانی شده‌اند و صدایشان شنیده نشده است.

وی افزود: هرجا کودکی قربانی جنگ، خشونت و بحران شده باشد، آن نقطه برای ما اهمیت دارد؛ فارغ از اینکه فلسطین، عراق، افغانستان یا هر نقطه دیگری از جهان باشد. جشنواره می‌خواهد سکویی برای شنیده شدن صدای این رنج‌ها باشد.

جناب‌زاده با اشاره به اهمیت شکستن فضای سانسور رسانه‌ای اظهار کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فناوری‌های نوین استفاده کنیم، فرصت بیشتری برای شنیده شدن صداهای خاموش فراهم خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به نقش روزافزون هوش مصنوعی در عرصه رسانه و سینما گفت: تجربه‌های اخیر نشان داده است که هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای آینده تولیدات رسانه‌ای تبدیل خواهد شد و جشنواره امسال نیز تلاش می‌کند از این ظرفیت در سطح ملی و بین‌المللی بهره بگیرد.

