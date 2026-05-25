ویژه‌ برنامه «محفل» از قربان تا غدیر مهمان خانه‌های مردم می‌شود

۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱
 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه‌برنامه «محفل» مصادف با دهه ولایت از عید قربان تا عید غدیر، هر روز ساعت ۱۸ پخش می‌شود.

این ویژه‌برنامه که شامل قسمت‌های ضبط‌شده و پخش‌نشده از فصل چهارم برنامه تلویزیونی «محفل» است، به دلیل شهادت رهبر فقید امت و ایام سوگواری در ماه رمضان، از آنتن خارج شده بود.

اکنون به مناسبت فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر و با هدف ایجاد نشاط در میان مخاطبان، این قسمت‌ها که حال و هوایی شاد و متفاوت دارند، آماده پخش شده‌اند.

بر اساس این گزارش، برنامه تلویزیونی «محفل» به تهیه کنندگی محمدحسین هاشمی گلپایگانی و با حضور میزبانان فصل ۴، از چهارشنبه ۶ خرداد، هر روز ساعت ۱۸ مهمان خانه‌های مردم خواهد بود.


