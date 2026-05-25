به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر خلبان «علی عبداللهی» در گفت‌وگویی درباره ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر نابودی کامل تجهیزات دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمن بارها مدعی شد که بخش نظامی ما را در حوزه‌های دریایی، هوایی و موشکی نابود کرده‌است؛ ولی همواره ما در صحنه جنگ نشان دادیم که همه ظرفیت‌های ما باقی مانده است. ما تا آخر با دشمنان مبارزه و شکست را بر آن‌ها تحمیل خواهیم کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) همچنین درباره آخرین وضعیت سامانه‌های پدافندی نیروهای مسلح، عنوان کرد: روند ارتقاء تجهیزات ما به لحاظ تطبیق با شرایط روز، مرتباً در حال پیشرفت بوده و این موضوع در میدان، مشهود است.

وی با بیان اینکه پدافند هوایی ایران در جنگ تحمیلی سوم به مراتب بهتر از گذشته عمل کرد، گفت: ان‌شاءالله سامانه‌های جدیدی را به کار خواهیم گرفت تا بیش از پیش با حملات هوایی دشمن مقابله کنیم.

