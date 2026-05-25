به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسعود پزشکیان» در نشستی تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با هدف بررسی و رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی، در پی تحولات ناشی از جنگ اخیر برگزار شد، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مسایل و موانع موجود در حوزه‌های ارزی، انرژی، تولید و تجارت را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات فوری و لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع مشکلات موجود به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور در این نشست با تقدیر از نقش‌آفرینی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در مدیریت شرایط حساس کشور، آنان را پیشگامان جبهه اقتصادی در جنگ ترکیبی و همه‌جانبه دشمن توصیف کرد و اظهار داشت: حفظ ثبات بازار، جلوگیری از التهاب اقتصادی و تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگی، مرهون تلاش، همت و حضور مؤثر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور بوده است؛ به‌گونه‌ای که در جریان بحران اخیر، کمبود محسوس کالا و اختلال جدی در بازار مشاهده نشد.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید و صنعت تصریح کرد: دولت از هیچ تلاشی برای به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد کشور دریغ نخواهد کرد و شخصاً با جدیت پیگیر رفع موانع پیش‌روی صنایع و واحدهای تولیدی هستم.

پزشکیان افزود: تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع، جلوگیری از قطعی برق و گاز و همچنین اصلاح فرآیندهای ارزی، حذف مقررات و بخشنامه‌های زائد و تسهیل فضای کسب‌وکار، از اولویت‌های جدی دولت در مسیر حمایت از تولید ملی است.

رئیس‌جمهور رونق فعالیت بخش خصوصی را مترادف با رونق اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: هرگونه رکود یا اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی نیز مستقیماً بر معیشت مردم و حرکت اقتصاد ملی اثرگذار خواهد بود.

رویکرد دولت، استفاده حداکثری از بازارهای منطقه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی

وی با اشاره به سیاست توسعه تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و همسایگی، افزود: دولت تلاش کرده است با تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئواقتصادی کشور، زمینه تسهیل تجارت و صادرات را فراهم کند و امروز، علی‌رغم شرایط امنیتی منطقه، بسیاری از همسایگان مرزی ایران در شمال‌غرب و شرق کشور آمادگی توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری را بیش از گذشته دارند.

پزشکیان همچنین ظرفیت‌های اقتصادی پیمان‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری‌ شانگهای و گروه بریکس را فرصتی مهم برای توسعه تجارت خارجی کشور برشمرد و تأکید کرد: رویکرد دولت، استفاده حداکثری از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تجار و بازرگانان ایرانی است و در اغلب سفرهای خارجی، دولت تلاش کرده است ضمن تقویت دیپلماسی اقتصادی، زمینه معرفی، بازاریابی و توسعه بازار محصولات ایرانی را فراهم سازد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر مسئولیت متقابل بخش خصوصی در مدیریت بهینه منابع و حامل‌های انرژی تأکید کرد و گفت: صنایع و واحدهای تولیدی که انرژی را با نرخ ترجیحی و پایین‌تر از قیمت واقعی دریافت می‌کنند، موظف‌اند در مصرف آن صرفه‌جویی کرده و از انحراف منابع جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: انرژی یارانه‌ای باید در خدمت تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری قرار گیرد و نباید زمینه‌ساز قاچاق، هدررفت منابع یا فعالیت‌های غیرشفاف شود.

مدیریت مصرف به‌عنوان مسئولیتی ملی مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در صنایع، افزود: صنایعی که بدون توجه به بهره‌وری، مصرف انرژی خود را مدیریت نکنند و صرفاً متکی به انرژی ارزان‌قیمت باشند، در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.دولت تمام توان خود را برای تأمین برق و گاز صنایع به‌کار گرفته است، اما بهره‌وری و مدیریت مصرف نیز باید به‌عنوان یک مسئولیت ملی مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت هدایت منابع و یارانه‌های انرژی به سمت صنایع بهره‌ور و دارای ارزش افزوده بالا تأکید کرد و گفت: منطقی نیست که منابع محدود کشور در اختیار واحدهایی قرار گیرد که بازدهی پایین دارند یا محصولات غیررقابتی و بی‌کیفیت تولید می‌کنند.

وی در ادامه، با اشاره به ضرورت مدیریت شفاف و هدفمند منابع ارزی کشور اظهار داشت: اولویت دولت در تخصیص ارز، تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم است و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.

رئیس‌جمهور افزود: فرآیند تخصیص و توزیع ارز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان مدیریت دقیق ورودی و خروجی ارز کشور در شرایط خاص اقتصادی فراهم باشد.

اجازه ندهید اعتبار فعالان اقتصادی خدشه‌دار شود

پزشکیان با تأکید بر لزوم تفکیک سیاست‌های حمایتی متناسب با ماهیت صنایع، گفت: نمی‌توان برای همه بخش‌های صنعتی نسخه‌ای واحد پیچید؛ صنایع ارزآور، صادرات‌محور و بهره‌ور با واحدهای کم‌بازده و هدردهنده منابع ارزی تفاوت دارند و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید متناسب با این تفاوت‌ها تنظیم شود.

رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از برخی سوءاستفاده‌ها در حوزه دریافت ارز و امکانات دولتی، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، افرادی به اسم بخش خصوصی دریافت ارز و ایجاد زیرساخت‌های صوری، بدون تولید واقعی، منابع کشور را به بازار آزاد منتقل کرده و منافع عمومی را تضییع کرده‌اند.

وی خطاب به اعضای اتاق بازرگانی تأکید کرد: بخش خصوصی واقعی باید در برابر این‌گونه تخلفات ایستادگی کرده و اجازه ندهد اعتبار فعالان اقتصادی خدشه‌دار شود.

رئیس جمهور با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از فعالان واقعی اقتصادی، اظهار داشت: دولت خود را موظف به پشتیبانی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرینان می‌داند و در مقابل، انتظار دارد تمامی فرآیندها با شفافیت کامل انجام شود و زمینه‌های رانت، فساد و سوءاستفاده از بین برود. فعالان اقتصادی بهتر از هر مجموعه دیگری متخلفان و سودجویان این حوزه را می‌شناسند و می‌توانند در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.

بخش خصوصی نه در مقابل دولت، بلکه شریک راهبردی توسعه کشور است

پزشکیان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ملی برای عبور از شرایط پیچیده اقتصادی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ داریم که پیشرفت، آبادانی و توسعه کشور تنها با مشارکت همه دلسوزان ایران اسلامی محقق خواهد شد و دولت، بخش خصوصی را نه در مقابل خود، بلکه شریک راهبردی توسعه کشور می‌داند.

رئیس جمهور افزود: در شرایطی که دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است، دولت و بخش خصوصی با همدلی، انسجام و همکاری مشترک، از این مرحله نیز با موفقیت عبور خواهند کرد.

وی در پایان تأکید کرد: روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده است که حقوق ملت ایران به‌صورت کامل استیفا شود و جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده‌خواهانه تسلیم نخواهد شد



