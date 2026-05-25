به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، با اشاره به بیست و ششمین سالروز آزادی جنوب لبنان گفت که این روز در شرایط دشواری که کشور در نتیجه تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به لبنان با آن روبهرو است، فرا میرسد.
بزرگداشت یاد شهدا و سید حسن نصرالله
الخطیب ضمن بزرگداشت نام و خاطره شهدای مجاهد و قهرمان و سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزبالله لبنان، ابراز داشت: ما در این روز فرخنده، بر اصول ملی در قبال تجاوزات وحشیانه اسرائیل و اشغالگری صهیونیستی بر سرزمینمان تأکید مجدد میکنیم، زیرا هیچ کس در لبنان نمیتواند در برابر این میزان تخریب و خطرات تماشاچی بماند.
وی افزود: ما خواستار هماهنگی فوری و کامل بین دولت لبنان به نمایندگی از ارتش از یک سو و مقاومت از سوی دیگر هستیم، به طوری که هر تصمیم جنگ و صلح به یک تصمیم حاکمیتی واحد تبدیل شود، نه اینکه دولت به طرفی تبدیل شود که دستور کارهای خارجی را علیه مقاومت اجرا کند.
مخالفت با مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی
الخطیب تأکید کرد: ما هیچ مشروعیتی را برای مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی قائل نیستیم. تنها چیزی که میتوان پذیرفت، مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری بینالمللی بیطرف است. به شرطی که هدف اصلی آن توقف کامل و بیقید و شرط آتشبس و عقبنشینی کامل رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی لبنان و بازگشت اهالی و آزادی اسرا و آغاز روند بازسازی باشد.
وی ادامه داد: حل موضوع سلاح مقاومت از طریق گفتگوی صرفاً داخلی انجام میشود که در آن لبنانیها تحت سقف قانون اساسی و قوانین داخلی، یک استراتژی دفاعی ملی را تصویب کنند که از لبنان محافظت کند و حق مقاومت را در پاسخ به تجاوز حفظ کند.
نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان خاطرنشان کرد که سلاح مقاومت توجیهی برای تجاوز نیست، بلکه پاسخی به اشغالگری و تهدیدات مستمر است. موضع لبنان باید مخالفت با تجاوز، عادیسازی روابط و قیمومیت آمریکا باقی بماند.
