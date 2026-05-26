۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۳
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا:روز عرفه، یکی از بزرگترین فرصتهای بندگی و بازگشت به سوی خداوند است؛ روزی که جاماندگان شبهای قدر نیز میتوانند خود را به قافله اهل معنا برسانند و به مقامات والا دست یابند. عالمان اخلاق سفارش کردهاند انسان از ظهر روز عرفه به محاسبه نفس، توبه، دعا و راز و نیاز با پروردگار بپردازد و دیگران را نیز از دعای خیر فراموش نکند. چنانکه از امام موسی کاظم(ع) نقل شده است که اگر انسان برای دیگران دعا کند، خداوند صد هزار برابر آن را به خودش عطا میکند.
