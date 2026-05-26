جاکارتا یکشنبه‌ آغشته به عطر ایران بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد «روز بدون خودرو» (Car Free Day) که هر یکشنبه با حضور دهها هزار نفر از شهروندان اندونزی در خیابانهای اصلی شهر برگزار میشود، این هفته شاهد مشارکت جمعی از ایرانیان و دوستداران فرهنگ ایران زمین بود.
حضوری که با نمایش پرچمهای جمهوری اسلامی ایران در دست کودکان اندونزیایی، نصب سنجاقسینههایی با نمادهایی از آثار تمدنی کشورمان و نیز توزیع ۷ هزار بطری آب به یاد کودکان میناب، جلوهای از همدلی را میان دو ملت به نمایش گذاشت.
به گفته یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی ایران در اندونزی استقبال شهروندان اندونزی و برخی سلبریتیهایی عرصه هنر از این حرکت فرهنگی به اندازهای گسترده بود که تمام بطریهای آب منقش به طرح دانشآموزان شهید ایرانی در مدت کوتاهی میان شرکتکنندگان توزیع شد
