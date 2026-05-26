شهادت یک شهروند شیعه در پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای محلی پاکستان گزارش دادند «ملنگی عباس» فرزند حسینبخش، از شهروندان شیعه ساکن منطقه دیر اسماعیلخان، به دست افراد مسلح ربوده و سپس به قتل رسید.
بر اساس این گزارش، افراد مسلح منتسب به گروههای تکفیری سپاه صحابه و لشکر جهنگوی بار دیگر در منطقه دیر اسماعیلخان دست به اقدام خشونتآمیز زدند.
طبق جزئیات منتشرشده، ملنگی عباس عصر روز چهارشنبه از مغازه خود که در نزدیکی امامبارگاه امام حسین(ع) قرار داشت، توسط افراد مسلح ربوده شد.
منابع محلی اعلام کردند پیکر این شهروند شیعه که سه فرزند خردسال داشت، شامگاه روز جمعه پس از نماز مغرب، در حالی که آثار شکنجه بر آن دیده میشد، در حاشیه جادهای خارج از شهر پیدا شد.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما