اسلام هرجا ضربه خورده از ستون‌ پنجم دشمن بوده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) در حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: احیا و عبادت شب عرفه مستحب مؤکد است.

وی با اشاره به اینکه دعاهای ویژه‌ای برای امشب وارد شده است، مطرح کرد: یکی از این دعاهای ویژه تسبیحات عشر است که از رسول خدا(ص) در مفاتیح آمده است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اضافه کرد: در برخی از روایات آمده است که احیا و عبادات امشب تقریبا معادل ۱۷۰ سال عبادت است.

وی با بیان اینکه شب و روز عرفه ویژه است، عنوان کرد: مناسبت دیگر امشب شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل(ع) به عنوان شهید جوان و مظلوم شهر کوفه است.

رفیعی با اشاره به اینکه ایشان قریب یک ماه قبل از امام حسین(ع) به شهادت رسیدند، خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) روز عاشورا ایشان را جزو شهدای کربلا نام بردند.

وی با بیان اینکه امشب گرامیداشت ۱۴۴ شهید دفاع مقدس دوم و سوم را در قم خواهیم داشت، تصریح کرد: برخی از این شهدا بسیار شاخص بودند که با تجاوز دشمن آمریکایی_صهیونی به شهادت رسیدند.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به اینکه امام حسین(ع) در پاسخ آخرین نامه‌های کوفیان فرمودند که من برادرم و پسر عمه‌ام را به سوی شما فرستادم تا شرایط آن جا را برای من بگوید، یادآور شد: مسلم ابن عقیل(ع) در کوفه وارد خانه مختار شد و هزاران نفر با ایشان بیعت کردند و خواستار حضور امام حسین(ع) شدند و ایشان نیز به امام حسین(ع) نامه نوشتند که تمام کوفه چشم انتظار شما است و زود به این‌جا بیایید.

وی با بیان اینکه این تاریخ برای امروز ما بسیار مفید است، گفت: جمعیت انبوه مردم کوفه موجب شد تا مسلم ابن عقیل(ع) بگوید که من هیچ مانعی برای امام حسین(ع) نمی‌بینیم و زمانی که خبر به گوش یزید رسید، ابن زیاد را به کوفه فرستاد.

رفیعی با اشاره به اینکه حضرت مسلم ابن عقیل(ع) پس از مختار به خانه هانیه ابن عروه رفتند، بیان کرد: ابن زیاد نیز به یک جاسوس پول داد تا جاسوسی مسلم ابن عقیل(ع) را انجام دهد و ما هرجا ضربه خوردیم از ستون پنجم و جاسوس بوده است؛ امروز نیز ستون پنجم دشمن در میان مردم و مسئولان فعال است و باید مراقب آنها بود.

وی با بیان اینکه سپس حضرت مسلم با ۴۰ هزار نفر قیام کردند و به دارالعماره کوفه حمله کردند، اظهار داشت: با تهدیدهای ابن زیاد یاران حضرت مسلم فراری شدند تا جایی که ایشان تنها ماندند.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به اینکه اولین شهید قبل از کربلا که سر از بدن ایشان جدا شد، حضرت مسلم ابن عقیل(ع) بودند، مطرح کرد: اولین سرهایی که به شام فرستادند سر حضرت مسلم ابن عقیل(ع) و هانیه ابن عروه بوده است.

وی با بیان اینکه مسلم ابن عقیل(ع) نماد یک شهید مظلوم و فدایی راه امام حسین(ع) هستند، عنوان کرد: ایشان لحظه آخر به سمت مسیری که امام حسین(ع) می‌آمدند رو کردند و به اباعبدالله(ع) سلام دادند و حضرت نیز جواب سلام مسلم را دادند.

رفیعی با اشاره به اینکه برخی از شهدای جنگ رمضان و جنگ دوازده روزه در قم خانوادگی شهید شدند و خانم‌ها و کودکانی بین آن‌ها هستند، خاطرنشان کرد: شهادت خط سرخی است که ما از اول خلقت داشته‌ایم و هابیل، حضرت زکریا، انبیاء بنی اسرائیل و … از شهدای شاخص تاریخ هستند.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) وقتی از مکه به‌سوی کوفه آمدند بسیار از حضرت یحیی یاد کردند که سر ایشان را بریدند و پیش حاکم ظالم زمانه بردند، تصریح کرد: امروز ابن زیادها و عمر سعدهای آن روز در ترامپ و نتانیاهو متبلور هستند و اگر بدتر از آن‌ها نباشند، کم‌تر نیستند.

باید حکم مهدورالدم شناخته‌شدن قاتلین رهبر شهید با اتفاق‌نظر علما اعلام می‌‍شد

وی با اشاره به اینکه زمانی که رهبر ما را به شهادت رساندند، دیگر حرمت شخص دیگری را نگه نمی‌دارند، یادآور شد: امروز حوزه و علما بدانند که حرمت ولی فقیه ما که شکست دیگر حرمت علما را نگه نخواهند داد.

رفیعی اضافه کرد: باید حکم مهدورالدم شناخته‌شدن قاتلین رهبران شهید ما با اتفاق‌نظر علما اعلام می‌‍شد و باید در مجامع بین‌المللی این موضوع پیگیری شود.

