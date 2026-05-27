طنین ندای بندگی در ۷۵ نقطه از فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، امروز و در روز تجلی ایثار و بندگی، میعادگاه‌های نماز در سراسر استان فارس پذیرای سیل خروشان نمازگزارانی بود که پس از یک دهه ذی‌حجه و حضور در نیایش عرفه، شکوه بندگی خود را به نمایش گذاشتند. در مرکز استان نیز، این آیین معنوی با محوریت آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برگزار شد.

در شیراز، زائران و مجاوران حرم مطهر از نخستین ساعات بامدادی با حضور در صحن و سرای این بارگاه ملکوتی، نماز عید قربان را به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی، مدیر حوزه‌های علمیه استان فارس و امام جمعه موقت شیراز اقامه کردند.

حجت‌الاسلام محمودی پس از اقامه نماز، در خطبه‌های اول و دوم به تبیین جایگاه رفیع عید قربان در تکامل روحی انسان پرداخت و این روز را نماد پیروزی اراده الهی بر تمایلات مادی برشمرد.

وی همچنین در بخش دیگری از خطبه‌ها، به مسائل روز جامعه و ضرورت تقویت روحیه مواسات و همدلی میان مردم اشاره کرد.

در ۷۴ نقطه دیگر از شهرستان‌ها، بخش‌ها و شهرهای فارس نیز، ائمه جمعه و جماعات در مصلی‌ها، مساجد جامع و بقاع متبرکه، پذیرای نمازگزاران بودند.

همزمان با پایان نماز عید، آیین‌های سنتی این روز از جمله ذبح قربانی و توزیع نذورات میان نیازمندان در سراسر استان آغاز شده و پایگاه‌های کمیته امداد و بهزیستی نیز برای جمع‌آوری و هدایت نذورات مردمی در مجاورت محل‌های اقامه نماز مستقر بودند.