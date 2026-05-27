اصول دین به ولایت بر می گردد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری صبح چهارشنبه در نشست تبیینی مبلغان غدیر استان فارس، با تأکید بر جایگاه محوری ولایت در منظومه دین، گفت: ولایت مهمترین مسئله دین، اصلیترین هدف دشمن و بزرگترین بستر تربیت انسان است.
وی با بیان اینکه در تبلیغ معارف دینی باید از «مدل تحلیل مفهومی» استفاده شود، اظهار کرد: هر مفهوم دینی باید در سه محور «چیستی، چرایی و چگونگی» برای مردم تبیین شود؛ همانگونه که درباره نماز، حجاب، روزه و ولایت باید به این سه سؤال پاسخ داد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه ولایت در اصول دین افزود: توحید، نبوت، امامت، عدل و معاد همگی به مسئله ولایت بازمیگردند و ولایت، نخ تسبیح اعتقادات است. همانگونه که در عبادات نیز نماز بدون امام و ولایت معنا و اثر حقیقی خود را نخواهد داشت.
حجت الاسلام ماندگاری ادامه داد: دشمنان اسلام در طول تاریخ تلاش کردهاند ابتدا ولایت را تضعیف، سپس تخریب و در نهایت بدلسازی کنند؛ همانگونه که بنیامیه و بنیعباس در برابر ولایت اهلبیت(ع) ایستادند و امروز نیز همین مسیر دنبال میشود.
وی با بیان اینکه ولایت تنها متعلق به عصر حضور ائمه(ع) نیست، تصریح کرد: در دوران غیبت نیز جامعه اسلامی نیازمند هدایت، مدیریت و رهبری است و ولایت فقیه ادامه مسیر ولایت اهلبیت(ع) محسوب میشود.
این سخنران مذهبی ولایت را به «مربیگری، کارگردانی، مدیریت، فرماندهی و راهنمایی» تشبیه کرد و گفت: همانگونه که هیچ تیم ورزشی بدون مربی، هیچ مجموعه هنری بدون کارگردان و هیچ مجموعه نظامی بدون فرمانده موفق نمیشود، جامعه نیز بدون ولایت به مقصد نخواهد رسید.
حجت الاسلام ماندگاری با اشاره به ضرورت ولایتمداری خاطرنشان کرد: مردم باید باور کنند ولی جامعه از آنان «زودتر، بهتر و عمیقتر» مسائل را درک میکند و بر همین اساس، حق تقدم فکری و عملی برای ولی قائل باشند.
وی با تأکید بر اینکه ولایتمداری تنها در شعار خلاصه نمیشود، افزود: ولایتمداری سه مرحله دارد؛ ولایتمداری فکری، ولایتمداری عملی و استقامت در مسیر ولایت.
استاد حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران طی حدود ۵۰ سال گذشته آثار تمسک به ولایت را در عزت، اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور مشاهده کردهاند و امروز جبهه مقاومت ثمره همین فرهنگ ولایی است.
حجت الاسلام ماندگاری در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین مسئله غدیر در جامعه اظهار کرد: دهه ولایت بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ولایتمداری، مقاومت، مجاهدت و استقامت در جامعه است و مبلغان باید این مفاهیم را برای نسل جوان تبیین کنند.
