تعلیم و تربیت «تنگه احد» انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان امروز دوشنبه در دیدار برخط با مدیران دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا استان فارس، با اشاره به تقارن مناسبتهای مهم فرهنگی و انقلابی، اظهار کرد: امروز باید هر فرد «خرمشهر» خود را بشناسد و برای فتح آن وارد میدان شود.
وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت به تعبیر مرحوم آیتالله حائری شیرازی «تنگه احد انقلاب اسلامی» است، افزود: مدارس معارف صدرا میتوانند مهمترین نقطه نقشآفرینی در جنگ تمدنی امروز برای تربیت نسل انقلابی باشند و همه ما باید پاسبان این سنگر مهم باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با قدردانی از تلاشهای مدیران و مسئولان مدارس صدرا، از زحمات مدیران پیشین و سرپرستان این مجموعه تقدیر کرد و گفت: آموزش در جامعه امروز تنها انتقال سواد نیست، بلکه مسیر رسیدن به نور و حقیقت است.
ولدان با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع)، تأکید کرد: علمی که در مسیر قرآن و عترت باشد نور است و مدارس صدرا باید پرچمدار چنین نگاهی در نظام آموزشی کشور باشند.
وی ادامه داد: امروز بشریت بیش از هر زمان دیگری تشنه حقیقت است و نظام آموزشی ما باید فراتر از آموزش صرف حرکت کند و به تربیت انسانهای مؤمن، آگاه و تمدنساز بپردازد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به فعالیتهای ستاد آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: بخشهای مختلف این ستاد از جمله شبکه مدیران، آموزشهای تخصصی مبلغان، سامانه مبشران و مکتب امام خامنهای ظرفیتهای مهمی برای همافزایی با مدارس صدرا دارند.
ولدان با تأکید بر ضرورت تربیت نسل «گام دومی» تصریح کرد: آنچه برای ما اولویت دارد، تربیت نسلی آیندهساز و تمدنی است که بتواند در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کند.
وی همچنین با اشاره به انتصاب مجتبی رضایی ابراز امیدواری کرد با ساماندهی و برنامهریزی جدید، روند فعالیت مدارس صدرا در استان با قوت بیشتری ادامه یابد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت عید غدیر اشاره کرد و گفت: غدیر امسال باید جلوهای ویژه از اخوت، بیعت و همراهی با ولایت باشد و مدارس صدرا میتوانند در تبیین مفهوم ولایت و بیعت برای نسل جوان نقش مهمی ایفا کنند.
وی بر ضرورت برنامهریزی برای هیئات دانشآموزی، گروههای جهادی، برنامههای فرهنگی تابستان و ارتقای دانش دانشآموزان تأکید کرد و افزود: هدف ما حل مسائل مدارس، هماهنگی بیشتر و حرکت رو به رشد مجموعه مدارس صدرا در استان فارس است.
