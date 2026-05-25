ارتش و سپاه را دو بازوی قدرتمند و الهی نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد آزادی که در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، با تجلیل از ایثارگری‌های نیروهای مسلح، ارتش و سپاه را دو بازوی قدرتمند و الهی نظام اسلامی خواند و گفت: امروز نیروهای نظامی ما دست در دست هم، با تمام وجود در مقابل دشمن ایستاده‌اند و شهادت این عزیزان گواهی بر وحدت خدشه‌ناپذیر مجموعه نیروهای مسلح است.

وی با زنده نگاه داشتن یاد قهرمانان وطن افزود: این شهدا قهرمانان واقعی ما هستند؛ خون مطهر آن‌ها در رگ‌های جامعه جریان می‌یابد و اراده ملت را برای ایستادگی استوارتر می‌کند. حماسه امروز نشان داد که در دفاع از کیان کشور و ولایت، کارهای غیرممکن به دست این دلاوران ممکن شده است.

یادآور می‌شود، پس از طواف پیکر این افسر سرافراز در حرم مطهر حضرت احمد بن‌ موسی‌الکاظم(ع) و اقامه نماز بر پیکر پاکش، شیرازی‌ها در حماسه‌ای دیگر، فرزند دلاور خود را تا گلزار شهدای «دارالرحمه» همراهی کردند.