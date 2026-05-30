حجاج بیت‌الله الحرام مناسک خود را با طواف وداع به پایان رساندند/ پایان حج ۱۴۴۷ با یک میلیون و ۷۰۷ هزار حاجی

۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۹
کد مطلب: 1820398
حجاج بیت‌الله الحرام امروز (شنبه) با انجام طواف وداع در حرم مکی، مناسک حج خود را به پایان رساندند. بر اساس آمار رسمی، امسال یک میلیون و ۷۰۷ هزار و ۳۰۱ حاجی از ۱۶۵ ملیت در مراسم حج شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجاج بیت‌الله الحرام امروز (شنبه) مناسک خود را با طواف وداع در حرم مکی در غرب عربستان سعودی به پایان رساندند.

شبکه خبری سعودی «الإخباریة» گزارش داد که مهمانان خداوند مناسک خود را با طواف وداع در جوار بیت‌الله الحرام در فضایی ایمانی و سرشار از آرامش به پایان می‌برند.

آمار نهایی حجاج

اداره آمار عربستان اعلام کرد که مجموع حجاج امسال به یک میلیون و ۷۰۷ هزار و ۳۰۱ نفر رسیده است. از این تعداد، یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۵۵ حاجی (بیش از ۹۰ درصد) از خارج از کشور و از ۱۶۵ ملیت مختلف بوده‌اند و ۱۶۰ هزار و ۶۴۶ حاجی نیز از داخل عربستان بوده‌اند.

در موسم حج سال گذشته، تعداد حجاج یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۳۰ نفر بود که نسبت به بیش از یک میلیون و ۸۳۳ هزار حاجی در سال ۲۰۲۴ کاهش داشت.

