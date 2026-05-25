آغاز مناسک حج تمتع، با ۱.۵ میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مناسک حج تمتع مسلمانان را از سراسر جهان، از جمله ایران، به خود جذب کرده است. رسانههای عربستان گزارش دادهاند که با وجود سایه جنگ در خاورمیانه، زائران بیشتری از خارج کشور برای شرکت در حج امسال نسبت به سال گذشته سفر کردهاند.
زائران: هیچکس خواهان جنگ نیست
بسیاری از زائرانی که در مکه حضور دارند ، ابراز امیدواری کردهاند که صلح بهزودی برقرار شود.
محمد چهاده، یک مصری ۵۰ ساله، در حالی که از میان جمعیتی که از مسجدالحرام خارج میشدند، عبور میکرد، گفت: «جنگ با ایران تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده است. هیچکس خواهان جنگ یا آسیب نیست.»
بنابر آنچه رسانههای عربی گزارش کردهاند، حج امسال نیز همچون سالهای پیش در گرمایی طاقتفرسا اجرا میشود و پیشبینی شده است دما در بیشتر طول هفته به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.
با وجود گرما و بیاطمینانی درباره جنگ، زائران در مکه بسیار هیجانزده هستند.
خروج زائران ایرانی از شهر مکه از شب گذشته آغاز شده و از دوشنبه (چهارم خردادماه) خروج گروه دیگری از زائران از مکه آغاز شده است.
زمان برگزاری مراسم عرفات و عید قربان
مراسم عرفات به وقت عربستان سهشنبه (پنجم خرداد) برگزار خواهد شد و چهارشنبه (ششم خردادماه) نیز عید قربان خواهد بود و زائران اعمال رمی جمرات را در منا انجام میدهند.
۳۰ هزار زائر ایرانی در حج امسال
امسال حدود ۳۰ هزار ایرانی در مناسک حج شرکت کردهاند.
حج، یکی از پنج رکن اسلام است و همه مسلمانان که توانایی انجام آن را دارند، باید دستکم یک بار آن را انجام دهند. اولین مناسک حج مستلزم هفتبار قدم زدن به دور کعبه است. زائران سپس هفتبار بین دو تپه صفا و مروه قدم میزنند. سپس آنها به منا (حدود پنج کیلومتر دورتر) میروند.
روز سهشنبه، اوج مناسک حج است و زائران پیش از آنکه به منا بروند، در صحرای عرفات (حدود ۱۰ کیلومتری منا) گردهم میآیند.
