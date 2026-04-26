به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز فرهنگی ایران در تانزانیا با همکاری هیئتی برجسته از اندیشمندان وعلما از کشورهای گوناگون ازجمله تانزانیا، کنیا، اوگاندا، نیجریه، آفریقای جنوبی و ایران، با صمیمیت تمام از علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا در این وبینار علمی که روز ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به‌صوت حضوری و مجازی برگزار می‌شود شرکت نمایند، در این نشست علمی، اندیشه‌های الهام‌بخش رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) درباره استقلال، عزت ومقاومت مورد بررسی عمیق قرار خواهد گرفت. همچنین این اندیشه‌ها از دیدگاهی تطبیقی میان جنبش‌های ایران وآفریقا تحلیل می‌شوند. این مرکز به‌عنوان بستری برای تقویت تبادلات فرهنگی وگفت‌وگوهای علمی، همچنان در مسیر گسترش همکاری‌های معنوی وبررسی تجربه‌های مشترک جهانی گام برمی‌دارد.

این سمینار به‌طور ویژه برای استادان دانشگاه، مدرسان، پژوهشگران، دانشجویان وهمه علاقه‌مندان به امور بین‌المللی، تحلیل تاریخی واندیشه سیاسی جهانی برنامه‌ریزی شده است.

این همایش مجازی فرصتی منحصربه‌فرد فراهم می‌آورد تا شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوهایی در سطح بالا مشارکت کنند که هدف آن تعمیق درک از چالش‌های مشترک جهانی و دیدگاه‌های آینده است.

شما می‌توانید از طریق پیوند زیر در این وبینار شرکت نمایید:

با پیوستن به این هم‌اندیشی علمی، بخشی از گفت‌وگویی معنادار خواهید بود که اندیشه‌ها وتجربه‌ها را از قاره‌های گوناگون به هم پیوند می‌دهد.

