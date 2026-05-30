وحدت زیر سایه مقام ولایت فقیه از وظایف مهم عصر غیبت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی آقاتهرانی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار کرد: هر کسی متناسب با عمرش یک فرصت دارد و در این فرصت باید به دنبال انجام وظیفه خود باشد.

وی با اشاره به اینکه ما مخلوق خداوند متعال هستیم، مطرح کرد: ما هرچه که داریم برای خداوند است و هرچه داریم امانتی دست ما است و پس از مرگ به بعدی‌ها می‌رسیم.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اضافه کرد: اگر عمل صالحی به همراه داشته باشیم و توانسته باشیم در فرصت خود بندگی داشته باشیم، برنده خواهیم شد.

وی با بیان اینکه چون خداوند خالق است، اطاعت نیز تنها باید از خداوند باشد، عنوان کرد: هرچه داریم را باید برای خداوند در طَبَق اخلاص قرار دهیم و این وظیفه ما در دنیا است.

آقاتهرانی با اشاره به اینکه باید عمر خود را برای انجام واجبات صرف کنیم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که واجبات هست نباید به مستحبات بپردازیم.

وی با بیان اینکه جامعه امروز به گونه‌ای است که اگر به واجبات برسیم، زمانی برای مستحبات نخواهیم داشت، تصریح کرد: واجبات را باید جدی گرفت و اصلا نباید با آن‌ها شوخی کرد.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به اینکه برخی از اعمال ما فردی و برخی از واجبات جمعی است، یادآور شد: نماز جمعه، جهاد و در میدان بودن ازجمله واجباتی است که به صورت فردی نمی‌توان انجام داد و واجب جمعی است.

وی با بیان اینکه وحدت زیر سایه مقام ولایت فقیه یکی از وظایف ما در عصر غیبت است، گفت: امروز اگر جنگ یا مذاکره و هر اتفاقی که قرار باشد رقم خورد باید با امر ولی فقیه باشد.

آقاتهرانی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ تحمیلی دوم و سوم، اتحاد و وحدت مردم ایران را دید، بیان کرد: همه باید درکنار یکدیگر در راستای رضای الهی عملیات داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ارتباط ما با خدا یک موضوع بسیار مهم است، اظهار کرد: یکی از حسن‌های تجمعات مردمی در میادین، ترویج برنامه‌های مذهبی است و این موضوع در تمام نقاط کشور جریان دارد.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اضافه کرد: یاری خداوند قطعی است و اتفاق می‌افتد ولی با گناه و معصیت نمی‌توان انتظار این یاری را داشت.

وی با اشاره به اینکه مطالبات مردم نیز باید درست و منضبط باشد، عنوان کرد: گاهی با یک مطالبه اشتباه دچار معصیت و گناه می‌شویم و این مانع یاری الهی خواهد شد.

..........................

پایان پیام