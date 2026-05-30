به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: رژیم اسرائیل بهجای پاسخگویی به درج نهادهای وابسته به آن در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مخاصمات، دبیرکل سازمان ملل را هدف مجازات قرار داده که نشانهای از همان الگوی خطرناک فرار از پاسخگویی با حمله به نهادهای بینالمللی است.
کاظم غریبآبادی در این پست نوشت: در غزه و لبنان نیز آتشبس برای رژیم اشغالگر به توقف خشونت نینجامیده و به کشتار، بمباران، نقض حاکمیت و جابهجایی اجباری ادامه داده است.
در ادامه این پست آمده است: خشونت جنسی در مخاصمات، هدفگیری غیرنظامیان و نقض آتشبس باید در چارچوب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و مسئولیت بینالمللی پیگیری شوند. مصونیت رژیم اشغالگر باید پایان یابد.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما