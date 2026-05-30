عراق برنده جایزه بهترین کاروان حج در عربستان شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان حج و عمره عراق خبر داد که عراق برای چهارمین سال متوالی جایزه «لبیتم» که وزارت حج و عمره عربستان به بهترین کاروان حج کشورهای اسلامی اعطا می‌کند را دریافت کرد.

این هیئت در بیانیه کوتاهی اشاره کرد که عراق با شایستگی و اقتدار برای چهارمین سال متوالی برنده جایزه «لبیتم» شده است.

نزار آمیدی رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای ضمن تبریک به سازمان حج و عمره عراق برای دریافت این جایزه، این دستاورد را نشان‌دهنده میزان تلاش‌های گسترده و کار حرفه‌ای برجسته نیروهای عراقی در خدمت رسانی به حجاج بیت‌الله الحرام دانست.

وی در ادامه از تمامی کارمندان در هیئت قدردانی و برای آنها در انجام رسالت انسانی و ایمانی آنها آرزوی موفقیت کرد.

از سوی دیگر علی الزیدی نخست وزیر عراق نیز ضمن ابراز افتخار نسبت به دستیابی سازمان حج و عمره عراق به جایزه «لبیتم»، از تلاش‌های گسترده این سازمان قدردانی و بر تداوم حمایت دولت از آنها و تمامی نهادهایی که برای خدمت به شهروندان عراقی در داخل و خارج این کشور فعالیت می‌کنند، تاکید کرد.

......

پایان پیام/ ۲۱۸