عملیات امنیتی الحشد الشعبی در الحویجه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نیروهای فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله الحشد الشعبی در شهر الحویجه و روستاهای بخش دانادیش در مجاورت رودخانه زاب سفلی در غرب کرکوک عملیات گسترده یورش و جست‌وجو انجام دادند.

الحشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات شامل جست‌وجوی گسترده در بیشه‌ها و مناطق سخت برای تعقیب بقایای سازمان ترورریستی داعش و جست‌وجوی افراد تحت تعقیب بوده است.

در این بیانیه آمده است که این اقدامات پیشدستانه برای جلوگیری از انجام هرگونه فعالیت‌های خرابکارانه یا حمله به شهروندان در ایام عید و تضمین ثبات منطقه انجام شده است.

