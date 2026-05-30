عملیات امنیتی الحشد الشعبی در الحویجه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ نیروهای فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله الحشد الشعبی در شهر الحویجه و روستاهای بخش دانادیش در مجاورت رودخانه زاب سفلی در غرب کرکوک عملیات گسترده یورش و جستوجو انجام دادند.
الحشد الشعبی در بیانیهای اعلام کرد که این عملیات شامل جستوجوی گسترده در بیشهها و مناطق سخت برای تعقیب بقایای سازمان ترورریستی داعش و جستوجوی افراد تحت تعقیب بوده است.
در این بیانیه آمده است که این اقدامات پیشدستانه برای جلوگیری از انجام هرگونه فعالیتهای خرابکارانه یا حمله به شهروندان در ایام عید و تضمین ثبات منطقه انجام شده است.
