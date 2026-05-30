پایان مأموریت تام باراک به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه آمریکا رسماً از پایان مأموریت «تام باراک» سفیر آمریکا در ترکیه، به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه خبر داد.

روبیو در صفحه خود در پلتفرم «ایکس» تأکید کرد که اگرچه مأموریت باراک تحت این عنوان رسماً به پایان رسیده است، اما او همچنان نقشی برجسته در پرونده‌های سوریه و عراق ایفا خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا از نقش بزرگ باراک تمجید کرد و او را «غیرقابل ‌ارزیابی» خواند و اشاره نمود که تجربه، روابط عمیق و درک او از دستور کار «آمریکا اول» به کسب منافع سیاسی واشنگتن در منطقه ادامه خواهد داد.

تام باراک سرمایه‌گذار و سیاستمدار آمریکایی با اصالت لبنانی در مه ۲۰۲۵ به عنوان سفیر کشورش در ترکیه منصوب شد و همزمان سمت فرستاده ویژه مأمور در پرونده سوریه را بر عهده گرفت.

...........................

پایان پیام/ 167