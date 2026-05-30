واکنش بقائی به ادعاهای جدید ترامپ درباره ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال شبکه خبر مبنی بر اینکه ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا گفته است که ایران باید تنگه هرمز را باز کند و اینکه از همین الان تنگه باز شده و ادعاهای دیگرش گفت: ما با «زبان باید»،‌47 سال پیش خداحافظی کردیم، هیچ یک از طرفهای غربی که وقتی درباره ایران صحبت می کنند، نباید از باید استفاده کنند، ما بر اساس منافع ملت ایران تصمیم می گیریم.

وی افزود: این بایدها و نبایدها که مقامات آمریکایی عادت دارند درباره جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، باید آنها را به عنوان خواهش می‌کنیم، بخوانیم.

بقائی تاکید کرد: ما بر اساس منافع ملی خود عمل می کنیم نه بر اساس آنچه آمریکایی ها می گویند که ما انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون تبادل پیامها ادامه دارد ولی تفاهم نهایی نشده است. باید بگویم ما در این مرحله بر پایان جنگ متمرکز هستیم و بر مسئله هسته ای تمرکز نداریم

بقائی بار دیگر تصریح کرد: در این مرحله تمرکز ما بر پایان جنگ است، درباره جزئیات مباحث مرتبط با غنی سازی و با موضوع اورانیوم غنی شده در این مرحله صحبتی نداریم.

وی در واکنش به ادعای ترامپ در خصوص پایان محاصره دریایی اظهار داشت: آنچه آمریکایی ها محاصره دریایی می خوانند، از همان ابتدا یک اقدام غیر قانونی و نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین المللی.

ما باید ببینیم در عمل آیا واقعاً به این حرفشان عمل خواهند کرد یا صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است؟ اگر این کار را انجام دهند، یعنی در واقع توقفِ کاری خلاف که از چند هفته پیش شروع کردند و از ابتدا نباید چنین اقدامی را مرتکب می‌شدند.

در رابطه با تفاهم، من عرض کردم تا الان که من خدمتتان دارم صحبت می‌کنم، تبادل پیام‌ها البته ادامه دارد، ولی تفاهم نهایی نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان واقع شده‌است. ما با وضعیتی ویژه‌ای مواجه شده‌ایم که نمی‌توانیم این تجربه را نادیده بگیریم.

همچنان عبور کشتی های متخاصم از تنگه هرمز ممنوع است و کشتی های تجاری از طریق هماهنگی با نیروهای مسلح ایران عبور می کنند.

قطعا ایران و عمان به عنوان دو کشور مسئولیت‌پذیر باید ساز و کارهایی را اتخاذ کنند که هم منافع و امنیت ملی خودشان به عنوان کشورهای ساحلی حفظ شود و هم اینکه به جامعه جهانی این اطمینان را بدهند که کشتی‌رانی از این مسیر به صورت ایمن انجام می‌شود. این یک امر بدیهی است.

................................

پایان پیام/ 167