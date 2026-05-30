به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره کل زنان و خانواده و اداره کل آفریقا ـ عربی معاونت بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار بین‌المللی «رهبر شهید و تأملی در شهادت کودکان معصوم میناب» را با شعار «حفظ کرامت کودک، معیار دینداری و انسانیت جامعه» برگزار کردند.

در این برنامه، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و برخی از شخصیتهای شیعه کشورهای عربی و آفریقایی به ایراد سخنرانی پرداختند.

آیت الله «رضا رمضانی» به اقتباس سبک زندگی امام شهید خامنه‌ای از قرآن و اهل بیت علیهم السلام اشاره نمود و گفت: ایشان هم در قرائت و تلاوت آیات قرآن و هم در تفکر در آن، با قرآن مأنوس بودند.

وی درباره ویژگی‌های اندیشه‌ای رهبر شهید اظهار داشت: امام شهید دارای منظومه فکری بود و این منظومه از مبانی فکری، اخلاقی و عملی او نشأت می‌گرفت. این افتخار جهان اسلام است که رهبری چون امام خامنه‌ای داشت. ایشان ما را در مسیر صحیح تاریخ یعنی یاری مظلومان و خصم ستمگران قرار دادند و به عنوان یک پیرو کامل پیامبر(ص)، دو ویژگی قرآنی یعنی اشداء علی الکفار و رحماء بینهم را دارا بودند.

زُهد امام شهید

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره زهد امام شهید گفت: امام خامنه‌ای با اینکه همه‌ی امکانات برای بهترین زندگی را دارا بود اما به زندگی زاهدانه در سطحی پایین‌تر از یک زندگی معمولی قانع بود ویژگی های شخصیتی ایشان چنان عظیم است که باید آن شخصیت الهی را الگوی رهبران جهان اسلام دانست.

وی اضافه کرد: داستان غدیر خم به ما آموخت که باید بهترین‌ها را در رهبری و اداره جامعه داشته باشیم و امام خامنه‌ای برای ما بهترین بود. ایشان به ما آموخت که مردم یک کشور باید نقش‌آفرین باشند. امام خامنه‌ای ما را نسبت به مشکلات جهان بشریت هشیار کرد؛ اینکه ما باید با برده‌داری مدرن و تبعیض و بی‌عدالتی مبارزه کنیم. ما نباید اجازه دهیم که استعمارگران ثروت ملت‌ها را به چپاول ببرند و اراده ملت‌ها را از آن‌ها بگیرند. امروزه فرعون‌های زمانه بر جهان حکومت می‌کنند. امام خامنه‌ای ما را نسبت به آنها بیدار کرد و ما باید راه او را ادامه دهیم تا ملت‌ها به جایگاه واقعی خود نائل شوند، رشد کنند و نگذارند ثروتشان در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد.

آیت الله رمضانی درباره وقایع اخیر عنوان کرد: ما هیچوقت دنبال جنگ نبودیم و همیشه جنگ را بر ما تحمیل کردند؛ چه جنگ هشت ساله‌ی اول، چه جنگ دوم که صهیون بر ما تحمیل و فرماندهان ما را شهید کرد، و چه جنگ سوم که بهترین‌های ما و در رأسش سید شهیدان آیت‌الله خامنه‌ای را به شهادت رساندند.

حمله ددمنشانه دشمن به مدرسه شجره طیبه میناب

وی به جنایت دشمن در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: یکی از جنایات دشمنان، به شهادت رساندن عامدانه‌ی 168 دانش‌آموز بی‌گناه بود، البته این شهادت باعث آگاه شدن بشر از جنایات آمریکا و صهیونیست‌ها شد. در این جنگ زنان جامعه‌ی ما معبوث شدند و به برکت خون این شهدای بزرگ، کنار مردان در خیابان‌ها هستند.

وی ادامه داد: در این اتفاق معلوم شد که شهادت مخصوص سن خاصی نیست و همانطور که در کربلا شهادت کودکان نشان‌دهنده‌ی مظلومیت آن‌ها بود، شهادت دانش‌آموزان میناب هم سند مظلومیت جمهوری اسلامی و مردم ایران است و قطعاً این خون‌های پاک وجدان‌های خفته را بیدار و آگاه می‌کند. در ظاهر دانش‌آموزان یک مدرسه به شهادت رسیدند اما دانش‌آموزان همه‌ی مدارس جمهوری اسلامی ایران و بلکه جهان بیدار شدند و این نشان می‌دهد مدرسه می‌تواند سنگری برای پرورش نسل تمدن‌ساز آینده باشد. معلوم شد که کلاس درس فقط جای مشق نوشتن نیست بلکه جای مشق ایستادن در برابر ظالمان و سارقان بین‌المللی و دریایی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به بیداری انسان‌ها در سراسر جهان در پی جنایات دشمنان اشاره کرد و افزود: امروزه زمان قلدری و سلطه گذشته و ملت‌های بیدار در برابر ظلم ها ایستاده‌اند و نمی‌توانند این بیداری را که در تمام سطوح نسل‌های ما بوجود آمده از بین ببرند. از این رو، ایستادگی خانواده‌ها، تداوم راه شهدا و تاکید مداوم امام خامنه‌ای در مورد صبوری خانواده شهدا باید ادامه داشته باشد.

وی تأکید کرد: کودکان شهید ما اجازه ندادند ریشه‌ی این شجره‌ی طیبه با طوفان دشمن خشک شود و ما امیدواریم مدافعان حقوق بشر که از حقوق‌بشر دم می‌زنند، از خواب غفلت بیرون بیایند. آن‌ها سکوت کردند و قاتلین این جنایت را محکوم نکردند، حال آنکه آنها باید به سزای اعمالشان برسند.

وی درباره تجمعات شبانه مردم ایران گفت: این خروش عظیم، ملت را بیدار کرد و ان‌شاءلله مقدمه‌ی یک ظهور بزرگ است که هم مسیحیت و هم مسلمانان منتظر آن هستند. او خواهد آمد، ظالمان می‌روند و صالحان اداره‌ی دنیا را به عهده خواهند گرفت.

آیت الله رمضانی در پایان به موضوع جهاد تبیین اشاره کرد و یادآور شد: ما باید در امر تبیین، روایتگر درستی باشیم.

امروزه وارد مرحله‌ی جدیدی از تاریخ شده‌ایم

در ادامه این برنامه، شیخ سلیم نگا نگا از بزرگان شیعه کشور کنیا ضمن توصیف بی‌بدیل بودن شخصیت رهبر شهید امام خامنه‌ای و زنده بودن اندیشه ایشان بیان داشت: آمریکا و اسراییل می‌خواستند بر ایران مسلط شوند و نظام جمهوری اسلامی سقوط کند اما شهدا نگذاشتند این اتفاق بیفتد. حتی این جماعت، دختران و کودکان را می‌کشتند تا به جهان شیاطین راه پیدا کنند و با کشتار دختران میناب و امام خامنه‌ای فکر کردند قدرتمند می‌شوند اما نشدند. ایران امروز یک نظام و قدرت جهانی شده و ما اکنون وارد مرحله‌ی جدیدی از تاریخ شده‌ایم.

در بخش دیگر این نشست، آقای علی السرای رئیس سازمان مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی دینی و رئیس کمیته عراقی مبارزه با تروریسم در خارج از کشورعراق با اشاره به تعبیر درست امام خمینی(ره) از آمریکا به شیطان بزرگ بیان داشت: ترامپ در یک حرکت ضد انسانی با موشک تاماهاوک کودکان میناب را به قتل رساند. بعضی می‌گویند آمریکا قصد حمله به مدرسه را نداشته و هدف او از بین بردن پایگاه نظامی بوده است اما سوال من این است که حمله به خانه‌ی امام امت و عزیز دل ما امام خامنه‌ای چه تفاوتی با زدن مدرسه می‌کند؟

وی تأکید کرد: آمریکا با حمله به مدارس قصد از بین بردن فرهنگ ملت‌ها را دارد و میناب اولین جنایت او نیست؛ کودکان غزه، لبنان، عراق و حتی جنایت هیروشیما از دیگر جنایات اوست.

استاد علی السرای در ادامه افزود: امام خامنه‌ای رهبر عزیز ما با کودکان مهربان بود و از امت و نسل اسلام محافظت می‌کرد. او همواره به تربیت کودکان و اعتماد به نفس آن‌ها تاکید داشت. همچنان که معتقد بود مادر یک نسل را تربیت می‌کند و یک مادر خوب می‌تواند کودک خود را با صفات خوب تربیت کند. امام خامنه‌ای حتی بین کودک ایرانی و فلسطینی فرقی نمی‌گذاشت و به فکر همه بود.

شیعیان آنگولا در کنار ملت و رهبر ایران هستند

سخنران دیگر این نشست شیخ محمد نزوزی از کشور آنگولا با بیان اینکه شیعیان این کشور در کنار ملت و رهبر ایران هستند، اضافه کرد: امام خامنه‌ای تنها شهید مسلمانان و ایرانیان نیست بلکه شهید همه‌ی جهانیان است، چون او همواره مقابل ظلم در همه جا می‌ایستاد. او همیشه در خدمت اسلام، یاری‌دهنده‌ی مظلومین و دشمن ظالمان بود. او نایب امام زمان(عج) بود و به همین خاطر خداوند دعای او را اجابت کرد و به شهادتی که می‌خواست رساند. او مانند امیر المومنین(ع) جدّ خود در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: او به روش اجداد خود اهل بیت(ع) و همانند امام حسین(ع) به یزید فرمود: «کسی مانند من با کسی مثل تو بیعت نمی‌کند.» امام خامنه‌ای هم نشان داد که مثل او با ترامپ فاسد که شرب خمر می کند و از خون مردم می‌نوشد بیعت نمی‌کند. آمریکا و اسراییل نمی‌توانند قدرت برتر از خود را در منطقه ببیند و به همین دلیل در تلویزیون مدام در مورد ایران دروغ می‌گویند و اخبار کذب ارائه می‌دهند. اما ما در آفریقا به سبب ایران شیعه شدیم و همیشه کنار آنها می‌مانیم.

آقای شریف مبالو از کشور سنگال نیز در ادامه نشست با بیان اینکه ملت ایران بسیار شجاع و غیور هستند خطاب به ایرانیان افزود: بدانید که شما باعث افتخار ملت‌های دیگر هستید.

وی در بخش دیگر سخنان خود جامعه‌ی اسلامی را پشتیبان حقوق کودکان دانست و دلیل حمایت‌های شهید خامنه‌ای از کودکان فلسطینی و لبنانی را همین موضوع عنوان کرد.

وی اضافه کرد: ایالت متحده این شیطان بزرگ از قدرت خود برای کشتار کودکان میناب و جنایات جنگی استفاده کرد. به همین خاطر جوانان غربی کنار کودکان غزه و مقاومت ایستادند. از سوی دیگر، امروز حمایت از بی‌گناهان از مهم‌ترین راهبرد های جبهه‌ی مقاومت است و وصیت رهبر شهید این است که در برابر کشتار کودکان بی‌گناه بی‌تفاوت نباشیم و ما باید به این وصیت عمل کنیم.

در پایان نشست حجت الاسلام و المسلمین امامزاده مدیرکل آفریقا ـ عربی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، با بیان اینکه در مورد امام شهید نمی‌شود به یک نشست اکتفا کرد و این مسیر باید ادامه داشته باشد، پیشنهاد کرد که میهمانان نشست نقطه‌نظرات خود را در این موضوع در قالب مقاله به مجمع جهانی اهل بیت(ع) ارایه دهند.

