به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مصطفی سند وزیر ارتباطات عراق از آغاز ارائه اینترنت رایگان در عتبات عالیات و زیارتگاه‌های ائمه اطهار(ع) خبر داد.

به گفته وزیر ارتباطات این طرح از هفته آینده و همزمان با ۱۸ ذی‌الحجه عید سعید غدیر در اماکن زیارتی عراق اجرایی خواهد شد.

مصطفی سند در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزارت ارتباطات به شرکت دولتی ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت داده است با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت تمامی زیرساخت‌ها و الزامات لازم را برای راه‌اندازی و پایداری این سرویس در ایام زیارتی فراهم کند.

بر اساس این طرح، اینترنت رایگان در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته در حرم‌های مطهر و محدوده پیرامونی آنها در نجف اشرف کربلای معلی کاظمین سامرا و مرقد ابوحنیفه نعمان در دسترس زائران قرار خواهد گرفت.

همچنین در مناسبت‌های مهم مذهبی از جمله عید غدیر، عید مبعث، میلاد پیامبر اکرم (ص)، زیارت شعبانیه و سالروز ولادت و شهادت ائمه اطهار (ع) خدمات اینترنت رایگان در شهرهای زیارتی و اماکن مقدس ارائه خواهد شد.

وزارت ارتباطات عراق اعلام کرد: در ایام محرم و صفر به ویژه در مراسم عاشورا و اربعین تمامی ظرفیت‌های ارتباطی و اینترنتی کشور برای ارائه خدمات رایگان به زائران در منطقه بین‌الحرمین و اطراف آن بسیج خواهد شد.

بر اساس این برنامه گذرگاه‌های مرزی و مسیرهای اصلی تردد زائران نیز به شبکه اینترنت رایگان مجهز می‌شوند تا امکان دسترسی آسان زائران به خدمات ارتباطی در طول سفر زیارتی فراهم شود.

این طرح با همکاری شرکت‌های ارث‌لینک، عراق‌سل، سوپرسل، فایبر ایکس الجزیره و الصباح تکنولوژی اجرا خواهد شد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

