در پی قهرمانی تاریخی آرسنال، هواداران مسلمان در مسیر کسب جایگاه رسمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه «مسلمانان آرسنالی» (Muslim Gooners) که مجموعه‌ای از هواداران مسلمان تیم فوتبال آرسنال انگلستان است، با بهره‌گیری از فضای مثبت ناشی از قهرمانی اخیر این تیم در لیگ برتر پس از ۲۲ سال، تلاش‌های خود را برای دریافت «تأییدیه رسمی» از باشگاه دوچندان کرده است. این شبکه که در حال حاضر به صورت غیررسمی فعالیت می‌کند، امیدوار است با کسب این جایگاه، از حمایت‌های ساختاری باشگاه همانند سایر کانون‌های ملی هواداری در کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی و عربستان برخوردار شود.

فاریس گوهر، از بنیان‌گذاران این گروه، معتقد است که رسمی شدن این تشکل، فراتر از یک ساختار اداری، پیامی معنادار برای هواداران مسلمان دارد. به گفته وی، این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت تقویت تنوع فرهنگی و مذهبی در بدنه باشگاه آرسنال باشد و به جامعه بزرگ هواداران مسلمان نشان دهد که حضور و هویت آنان برای باشگاه اهمیت دارد.

خدمات رفاهی و معنوی برای هواداران مسلمان

این گروه از سال ۲۰۲۵ تاکنون توانسته است شبکه‌ای مؤثر برای اتصال هواداران مسلمان ایجاد کند. فعالیت‌های آنان تنها به هواداری خلاصه نشده و شامل اقدامات عملیاتی نظیر اطلاع‌رسانی درباره دسترسی به غذاهای حلال، شناسایی اماکن مناسب برای اقامه نماز در اطراف ورزشگاه اختصاصی توپچی‌ها و ایجاد گروه‌های ارتباطی برای انسجام بیشتر هواداران در شبکه‌های اجتماعی است که اکنون ده‌ها هزار عضو دارد.

تأثیرگذاری این تشکل، با حضور ستاره‌های مسلمان در ترکیب تیم تقویت شده است. ویلیام سالیبا، مدافع کلیدی آرسنال، با پایبندی به مناسک دینی از جمله اقامه نماز در زمین و روزه‌داری در ماه مبارک رمضان، به الگویی عملی برای هواداران تبدیل شده است. همچنین نقش دکتر ظفر اقبال، مسئول کادر پزشکی باشگاه، در متقاعد کردن مسئولان لیگ برتر برای ایجاد وقفه‌های کوتاه جهت افطار بازیکنان مسلمان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه مسلمانان برای تأثیرگذاری مثبت در سطح ورزش حرفه‌ای است.

ویلیام سالیبا، مدافع مسلمان آرسنال، با جام قهرمانی

پیوند ورزش حرفه‌ای با ارزش‌های ایمانی

در آستانه فینال لیگ قهرمانان اروپا که قرار است فردا در بوداپست برگزار شود، «مسلمانان آرسنالی» با همکاری انجمن فرهنگی اسلامی لندن، برنامه‌ای ویژه برای پخش زنده بازی در فضایی مناسب برای مسلمانان تدارک دیده‌اند.(در انگلستان، مسابقات فوتبال معمولاً در «پاب‌ها» (Pubs) یا مراکز تجمع عمومی پخش می‌شود که در آن‌ها مشروبات الکلی سرو می‌شود و محیط ممکن است برای خانواده‌های مذهبی یا مسلمانانِ پایبند، چندان مناسب نباشد.) این برنامه گروه مسلمانان آرسنالی نشان‌دهنده رویکرد این گروه برای ایجاد محیطی فراگیر است که در آن هواداران می‌توانند بدون دغدغه، علایق ورزشی خود را با باورهای دینی پیوند بزنند.

فاریس گوهر اعلام کرده است که بلافاصله پس از برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا، مذاکرات رسمی با مسئولان باشگاه آرسنال برای کسب وضعیت رسمی و بهره‌مندی از امکانات باشگاه برای انجام امور خیریه و تجمعات هواداری از سر گرفته خواهد شد تا این مسیر که با حمایت پیشکسوتانی نظیر یاسین سانوگو و آرمان ترائوره همراه است، به نتیجه نهایی برسد.

.............

پایان پیام