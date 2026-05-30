به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کشور عمان که روابط مثبت و دیرینه ای با جمهوری اسلامی ایران دارد، در معرض خطر است، مخصوصاً برای اداره ی تنگه هرمز که در آبهای سرزمین ایران و عمان قرار دارد آمریکا مانع هر گونه توافق احتمالی بین ما و آنها خواهد شد و در اقدامی قریب الوقوع هزاران سربازی را که در منطقه گردآورده است را برای اشغال کشور عمان و تسلط بر سواحل جنوبی تنگه هرمز بسیج می کند تا مانع فعالیت‌ها و کنترل نیروهای ایرانی بر این تنگه شود.

در پی تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر علیه کشور عمان، «مرتضی نجفی قدسی» در یادداشتی به تحلیل این ماجرا پرداخته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تهدیدات ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر علیه کشور عمان را جدی بگیریم! اخیراً او در اظهاراتی تعجب برانگیز گفت: اگر عمان در تنگه ی هرمز متفاوت رفتار کند، منفجر خواهد شد! او تأکید کرد آمریکا توافقات عمان و ایران را برای کنترل تنگه هرمز نمی پذیرد و تنگه هرمز باید برای همه باز باشد و هیچکس کنترل آن را در دست نخواهد داشت و ما از آن محافظت خواهیم کرد.

ما از این مطالب چیزهای زیادی می فهمیم و مسئولان ایرانی و عمانی باید بیش از گذشته حواسشان به نقشه های آمریکا جمع باشد، چون هر روز در فکر یک نقشه جدید و یک طرح جدید برای تسلط بر تنگه ی هرمز هستند.

روزی طرح اشغال جزایر ایرانی و حتی سواحل مشرف بر تنگه ی هرمز را مطرح کردند ولی با آمادگی گسترده ارتش و سپاهیان ایران و شور و حمیت زاید الوصف مردم در میدان فهمیدند که اگر بخواهند حمله ی زمینی به ایران و جزایرش را داشته باشند قطعاً‌ خلیج فارس و تنگه هرمز گورستان هزاران سرباز آمریکایی خواهد شد و شکست آمریکا با تلفات سنگین در این جنگ قطعی است.

ورود ناوشکن ها را هم با طمطراق اعلام کردند ولی با شلیک موشک های ایران و آسیب دیدگی برخی از آنها پا به فرار گذاشتند. از راه هوا هم تاکنون توفیقی نداشته اند بنابراین اظهارات مقامات و نمایندگان آمریکا در کنگره ۳۹ هواپیمای آمریکا در این جنگ آسیب دیده و یا سرنگون شده اند و دهها پرنده های پیشرفته چند میلیون دلاری آنها نیز ساقط شده اند و نیروهای مسلح ایران هر پهباد و ریز پرنده ای را هم رصد و منفجر می کنند.

می توان گفت که تقریباً آمریکا در این سه ماه که از جنگ می گذرد در بحث آزاد سازی تنگه هرمز کاملاً با بن بست روبرو است و هیچ کاری جز تن دادن به شرایط اعلامی ایران ندارد و پذیرش این شرایط هم یعنی اعلام شکست آمریکا و افول ابرقدرتی آمریکا در جهان و از بین رفتن ترس کشورها و مردم جهان از آمریکای جنایتکار و سقوط های پی در پی را برایش رقم می زند.

بنده فارغ از بحث های توافقی و تفاهم با آمریکا معتقدم که ترامپ نقشه جدیدی در سر دارد و جنگ اصلی ایران و آمریکا که احتمالاً طولانی هم خواهد بود در آن هنگام است، آمریکا قصد دارد در حمله ای قریب الوقوع کشور عمان را اشغال کند و دولت این کشور را ساقط نماید به دلایل مختلف:

اولاً آمریکا کشورهای عربی را ملک خود می داند و ایجاد پایگاههای نظامی در این کشورها هم برای حفظ همین حاکمیت است ولی به حسب ظاهر شیوخی را به عنوان پادشاه و حاکم این سرزمین ها گمارده است و به محض کوچکترین تخلفی آنها را ساقط می کند.

صدام حسین تا مادامی که گوش بفرمان آمریکا بود حمایتش کردند اما همین که احساس کردند قصد نافرمانی دارد در عرض دو هفته سرنگونش کردند. بقیه کشورهای عربی هم می دانند که هیچگاه نمی توانند سیاست مستقلی داشته باشند و حتی اگر رابطه ای هم با چین و روسیه می خواهند داشته باشند و قراردادی با آنها ببندند قبلش از اربابشان آمریکا اجازه می گیرند و در همان حدود و ثغوری که آمریکا اجازه می دهد داد و ستد می کنند.

در این میان کشور عمان که روابط مثبت و دیرینه ای با جمهوری اسلامی ایران دارد، در معرض خطر است مخصوصاً که برای اداره ی تنگه هرمز که در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، آمریکا مانع هرگونه توافق احتمالی بین ما و آنها خواهد شد.

ثانیاً مسئولان عمانی هم که مدتی واسطه ی مذاکرات ایران و آمریکا بوده اند و یا لااقل بر حسب ظاهر سعی کرده اند بیطرفی خود را حفظ کنند بعید است بتوانند در مقابل اراده ی آمریکا بایستند از طرفی اهل تقابل با جمهوری اسلامی ایران هم نیستند و می دانند حیاتشان در همزیستی مسالمت آمیز است، بنابراین در خوشبینانه ترین شکل، تحرک خاصی بین ایران و عمان بر سر کنترل تنگه هرمز رخ نخواهد داد و آمریکا ممکن است در اقدامی سریع و ناگهانی حکومت پادشاهی عمان را ساقط کند و دهها هزار نیروی نظامی که در منطقه و اطراف خاورمیانه مستقر کرده است را برای اشغال کامل عمان بسیج کند و آنوقت یک طرف تنگه ی هرمز ما هستیم و طرف دیگر که ضلع جنوبی آن باشد، آمریکا مستقر می شود و اینجا آغاز درگیریهاست و چون آمریکا در این شرایط بر یک سرزمین بزرگ و پهناور که از طرفی با یمن و امارات هم مرز است و ساحلی بسیار طولانی در اقیانوس هند دارد و بخشی از ساحل تنگه ی هرمز را هم صاحب می شود، احساس قدرت می کند و بر فشارهایش می افزاید.

دولت عمان باید بهوش باشد و فرصت را از دست ندهد و تا این اتفاق نیفتاده از جمهوری اسلامی ایران تقاضای کمک کند و با استقرار نیروهای ایرانی در سواحل عمان قطعاً نقشه آمریکا به هم می خورد و این تنها راه حفظ کشور عمان است.

در اینجا یادآور می شوم هنگامی که در کشور مصر انقلابیون به قدرت رسیدند و حکومت مُرسی ریاست جمهور مصر شد، جمهوری اسلامی ایران برای حفظ انقلاب و قدرت آنان پیشنهاداتی ارائه کرد و لیکن آنها چون اسیر افکار سلفی بودند، به پیشنهادات ایران توجهی نکردند و حتی هنگامی که مُرسی برای اجلاس سران کشورهای اسلامی به تهران آمد حاضر به ملاقات با رهبر معظم نشد و مغرور شدند و دوست و دشمن را نشناختند و حکومت و انقلابشان در ظرف کمتر از یکسال با کودتا منجر به سقوط شد.

به هر حال کشور عمان در شرایط خطیری است، آمریکا از تنگه هرمز نمی گذرد و در دریا هم قادر به پیروزی نیست و تنها راهش اشغال سواحل عمان در مقابله با جمهوری اسلامی ایران است که البته باز هم نمی تواند بر تنگه حاکم شود مگر آنکه با جمهوری اسلامی ایران به توافق برسد.

مرتضی نجفی قدسی

۱۴۰۵/۳/۹

