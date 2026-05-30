پایان تحرکات جاسوسی با دستگیری متهم در تهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: فردی با اتهام اولیه جاسوسی دستگیر شد. ادله و مستندات استخراج شده از تلفن همراه متهم در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته و شامل مواردی از جمله ارتباطگیری در فضای تلگرام با شبکه معاند با هدف ادعایی عضویت در موساد و همچنین ارتباط دوسویه با فردی خارج از کشور بوده است؛ ارتباطی که احتمال طرحریزی یک عملیات بیوتروریستی درمراسمات پیش رو را مطرح کرده است.
همچنین انگیزه منتسب به متهم در این پرونده، خروج از کشور عنوان شده است.
بر اساس گزارش سایت پلیس، پلیس اطلاعات هشدار میدهد هرگونه همکاری، ارتباطگیری یا فعالیت در بسترهای مشکوک و وابسته به شبکههای معاند، میتواند عواقب جدی امنیتی و قضایی به همراه داشته باشد.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما