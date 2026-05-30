به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در پیامی از اقشار مختلف مردم، خادمین حرم مطهر و نهادها و ارگان‌های مسئول در برگزاری ویژه برنامه‌های ایام مسلمیه، دعای عرفه و مراسم یادبود خانواده رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ذَلِکَ وَمَن یُعَظُمُ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ

سوره مبارکه حج، آیه ۳۲

بدینوسیله از معاونان و مدیران محترم و تمامی همکاران عزیز و گرامی در قسمت ها و بخش های مختلف آستان مقدس حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام ، ائمه محترم جمعه و روحانیت معظم نهادها و ارگان های شهرستان ری، فرماندار و شهردار محترم سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی پلیس راهور حافظان امنیت هلال احمر، اورژانس، صدا و سیما و خبرنگاران، موکب داران و بخش های خدماتی و پشتیبانی، خدام ثابت و افتخاری و مؤسسات وابسته به آستان مقدس و مردم ولایی و متدین و انقلابی، هیئات مذهبی و دستجات عزادار که در کلیه مراسم های برگزار شده خصوصاً لیالی مسلمیه، دعای عرفه، جلسات یاد بود خانواده محترم رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای قدس سره کمک مساعدت و همکاری کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده، از خداوند متعال سلامتی سربلندی و موفقیت روزافزون همگان را خواستارم.

امید است با تحقق پیروزی نهایی قلوب مردم عزیز ایران اسلامی و دیگر مسلمانان و آزادگان جهان شاد و زمینه برای موفقیت ها و نصرت های هر چه بیشتر فراهم گردد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبد العظیم علیه السلام



.............

پایان پیام/ ۲۱۸

