یکصدودوازدهمین شماره هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی در واتیکان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره جدید هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت، منتشر شد.

این شماره از هفته‌نامه بیش از همه بر محور عید قربان، حج و مفاهیم عبادی-الهی می‌چرخد. در صفحات آغازین، ابتدا گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری(ره) درباره عید سعید قربان آمده و بعد متن کامل پیام ایشان به مناسبت برگزاری حج منتشر شده است؛ نشانه‌ای از این‌که پرونده اصلی شماره، رنگ و بوی دینی و مناسکی دارد. در ادامه هم یادداشت مدیرمسئول با عنوان «قربانی ابراهیمی در اسلام و مسیحیت» به یکی از موضوعات محوری این شماره یعنی نسبت قربانی و الهیات در دو سنت دینی می‌پردازد.

در بخش‌های دیگر این شماره، علاوه بر مطالب دینی، به دیپلماسی و مناسبت‌های رسمی هم توجه شده است؛ از جمله سخنان وزیر امور خارجه در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت دکتر سید کمال خرازی و دومین سالگرد شهادت دکتر حسین امیرعبداللهیان، و نیز پیام تبریک سفیر به دکتر بقائی. همچنین موضوعاتی مانند «امام هادی(ع) و منطق گفت‌وگوی دینی»، «حدیث هفته» و بخش «واتیکان در هفته‌ای که گذشت» نشان می‌دهد که نشریه هم‌زمان هم به مباحث اعتقادی و تاریخی پرداخته و هم به پیگیری اخبار و تحلیل‌های مرتبط با جهان اسلام و واتیکان.

