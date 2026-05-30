به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش مسئولان تشکلات سیاسی و دینی و اعضای مجمع علمای پاکستان صبح امروز (شنبه) در سالن جلسات مجمع جهانی اهل بیت(ع) با سخرانی آیت الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد. آیتالله رمضانی در ابتدای سخنان خود، این نشست را که با هدف تمرکز بخشی به هویت شیعیان پاکستان تشکیل شده است را یک «نقطه عطف» توصیف کرد که میتواند در آینده رهبری شیعیان این کشور بسیار تأثیرگذار باشد. وی با تبریک عید قربان، درس بزرگ معمار توحید، حضرت ابراهیم (ع)، را این دانست که تمام شوؤن زندگی انسان، از جمله نماز و عبادات، باید برای قرب به حق باشد.
آیتالله رمضانی همچنین با اشاره به پیشرو بودن عید غدیر، بزرگترین درس این عید را تأثیرگذاری اراده مردم در سرنوشت خویش و ضرورت حاکمیت «بهترینها» برشمرد؛ چرا که خداوند امیرالمؤمنین (ع) را که به اذعان همه مسلمانان اعلم، اشجع، ازهد و اعبدِ مردم و قرین حق و قرآن است، به عنوان حاکم معرفی کرد. دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) با تبیین مفهوم امامت، نتیجه اصلی آن را «مبارزه با جاهلیت» دانست و خاطرنشان کرد که پیامبر اکرم (ص) با تعلیم و تربیت در برابر جاهلیت قبل از بعثت ایستاد و جامعهای نبوی ساخت.
وی با اشاره به بازگشت جاهلیت در زمان امام حسین (ع)، فداکاری آن حضرت را اقدامی برای مقابله با این انحراف توصیف کرد و افزود در دوران معاصر نیز امامت امام راحل (ره) و «امام شهید» مسیری برای مقابله با «جاهلیت مدرن» بوده است. وی این اجتماعات و وحدت حاصل شده میان علما را پاسخی به این ضرورت تاریخی دانست.
ضرورت یکپارچگی شیعیان و میراث راهبردی رهبری
آیتالله رمضانی با بازخوانی تاریخی مطالبات رهبری شهید، به پیام سال ۱۳۶۸ ایشان به اعضای جمعیت وفاق شیعه اشاره کرد که در آن «فریضه اصلی و حتمی» در پاکستان را «یکپارچه کردن شیعه» خوانده بودند. وی همچنین بر اهمیت سخنرانی مفصل سال ۱۳۷۰ ایشان تأکید کرد و از حاضران خواست آن را به عنوان یک سند راهبردی مطالعه کنند؛ چرا که در آن به نفوذ عمیق استعمار کهنه انگلیس، آمریکاییها و ایادی استکبار در شبهقاره اشاره شده است. دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) تصریح کرد با وجود معضلات پیچیده و هزینههای سنگین برای گسترش اسلام واقعی، پاکستان شاهد حرکتهای شادابی در میان اهلسنت و شیعه است.
آیتالله رمضانی در ادامه به سیاست استعماری «تفرقه بینداز و حکومت کن» در شبهقاره اشاره کرد که ریشه بسیاری از کشتارهای میان مسلمانان، هندوها و سیکها بوده است و تصریح کرد که دشمن حتی در میان فرقههای داخلی اهلسنت و شیعه نیز اختلاف ایجاد کرده که آثار آن هنوز باقی است. وی با گرامیداشت یاد شهدایی همچون علامه عارف حسینی و تجلیل از تلاشهای بزرگانی چون علامه شیخ محسن علی، علامه شیخ سید ریاض، علامه ساجد، علامه سید جواد و علامه راجه ناصر، همگرایی کنونی میان تشکلهای پنج ایالت پاکستان را بسیار ارزشمند دانست.
راهبردهای دوگانه: استحکام درونی و تعامل بیرونی
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) بر اساس منظومه فکری رهبر شهید، دو کار اساسی را جزء برنامههای مجمع دانست: نخست، «استحکام بخشیدن به موجودیت شیعه» در برابر شقاق و نفاق؛ و دوم، «تعامل هویتمند شیعیان با غیرشیعیان». وی تأکید کرد که طلاب و روحانیون باید با این راهبردها آشنا شوند و با تبیین مفهوم وحدت در کلام امام راحل، آن را مایه اقتدار سیاسی، اقتصادی و علمی مسلمانان دانست و یادآور شد که غرب علم را از مسلمانان گرفت اما بخشهای اختصاصی آن را در اختیار دیگران قرار نداد.
وی به پیشبینی رهبری درباره ضرورت نهادینه کردن وحدت امت اسلامی در دهههای آینده توسط عالمان و دانشگاهیان اشاره کرد و گفت اگر ایده «اتحاد جماهیر اسلامی» سید جمالالدین اسدآبادی محقق میشد، کشورهای همسایه هرگز به پایگاه نظامی برای نظام سلطه و کفر تبدیل نمیشدند. آیتالله رمضانی خاطرنشان کرد که امروزه به برکت گفتمان اهلبیت (ع) و نظام جمهوری اسلامی، ادعای قدرت آمریکا و نظم نوین جهانی شکسته شده است.
الگوسازی تشکیلاتی و ضرورت همافزایی نخبگان
آیتالله رمضانی پیشنهاد داد که برای تقویت وحدت، «تشکل علمای اسلام» در پاکستان، مشابه تجربه موفق لبنان، با حضور علمای بزرگ شیعه و سنی تشکیل شود تا اختلافات روشی و تبلیغی مانع سوءاستفاده دشمنان نگردد. وی با اشاره به نامه خود به رهبر شهید درباره جریانات شیعی پاکستان و دیدارهایش با علمای این کشور، پاکستان را مانند وطن خود توصیف کرد و بر لزوم محوریت محبت اهلبیت (ع) برای همگرایی شیعه و سنی تأکید کرد. وی هشدار داد که در دهههای اخیر، مسلمانان قربانیان اصلی نقشههای دشمنان از جمله داعش، شیعههراسی و ایرانهراسی بودهاند.
وی این جلسه را یک نشست «راهبردی» خواند و از مجموعههای مختلف از جمله شورای علما، ملت جعفری، امت مصطفی، مجلس وحدت مسلمین، جامع المنتظر، تنظیمالمکاتب و جامعه روحانیت ایالتها خواست تا برای رسیدن به یک مجمع متمرکز جهت رهبری شیعیان پاکستان تلاش کنند. وی با اشاره به تدوین آییننامه این مجمع، تأکید کرد که نباید بیش از این اجازه سوءاستفاده به دشمن داد.
فرآیند چهارگانه تحول در تبلیغ و فرهنگ
آیتالله رمضانی راهبرد عملیاتی این مجمع را در چهار گام تعریف کرد: ۱. «تعارف» (شناخت ظرفیتهای یکدیگر)، ۲. «تفاهم» (رسیدن به فهم مشترک)، ۳. «تعامل» (عملیات مشترک دینی و تبلیغی) و ۴. «همافزایی» برای ایجاد تحول فرهنگی. وی با استناد به آیه «واعتصموا بحبل الله»، وحدت را نعمتی الهی دانست که مؤمنان را از لبه گودال آتش و نابودی نجات میدهد و تأکید کرد که مدیریت نکردن اختلافات منجر به نابودی خواهد شد.
وی هشدار داد که هیچ تشکلی نباید خود را «مساوی با دین» یا تمام حقیقت اهلبیت (ع) بداند؛ چرا که این تفکر که «من کامل و دیگران ناقص هستند»، بزرگترین خطر است و افزود: هدف مشترک را معرفی «محاسن اهلبیت (ع)» و دعوت به توحید و عبودیت دانست، نه دعوت به خود. آیتالله رمضانی با تأکید بر مقاومت در برابر نظام سلطه، از علما خواست نگاههای رقابتی معاندانه را به «رقابت تکمیلی» تبدیل کنند؛ به گونهای که تشکلهای مختلف در حوزههای سیاسی، تبلیغی، آموزشی و پژوهشی مکمل یکدیگر باشند.
اخلاق اختلاف و رسالت نوین در محرم و اربعین
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) بر ضرورت یادگیری «اخلاقِ اختلاف سلیقه و روش» تأکید کرد و با مثال زدن از مکاتب فقهی مختلف نظیر بغداد، نجف، قم و اصفهان، وجود اختلافنظر در شیوههای تبلیغی برای مخاطبان مختلف را بلامانع دانست. وی حتی پیشنهاد داد که برای از بین بردن ذهنیتهای اختلافی، دورههای تبادل طلبه میان مدارس علمیه مختلف برگزار شود تا همه در خدمت یک هدف واحد، یعنی نشان دادن زیبایی کلام اهلبیت (ع)، باشند.
در پایان، وی با اشاره به معجزه ۴۷ ساله انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا، تأکید کرد که محرم و اربعین امسال باید با سالهای قبل متفاوت باشد. وی سه مرحله را برای این منظور برشمرد: «نقل تاریخی دقیق و عمیق»، «تحلیل چگونگی و چرایی وقایع عاشورا» و «تطبیق بر مسائل روز».
آیتالله رمضانی در پایان ضمن هشدار نسبت به «بردگی مدرن» و سرقت ثروت مسلمانان توسط استکبار، وظیفه علما را معرفی یزیدیان و فرعونیان زمانه و ایستادگی در برابر سارقان جهانی دانست و ابراز امیدواری و اطمینان کرد که با نگاه تشکیلاتی و اخلاص علمای پاکستان، شاهد رشد معارف اهلبیت (ع) در دنیای تشنه امروز باشیم.
