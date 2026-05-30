معماری فرانچایز فرهنگی؛ از پراکندگی تا توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمد قطبی «دبیر ستاد راهبری کار و اشتغال حوزههای علمیه کشور و مدیر عامل مرکز نوآوری و رشد اشراق دفتر تبلیغات اسلامی» در یادداشتی نوشت:
فعالیت فرهنگی و تربیتی، فقط مجموعهای از برنامهها و رویدادها نیست، بلکه با معنا، انسان و تغییر سروکار دارد. به همین دلیل، اگر بخواهد اثری واقعی و ماندگار داشته باشد، باید بر پایه طراحی، استمرار، ارزیابی و بهبود مستمر شکل بگیرد. با این حال، در میدان فرهنگی کشور بسیاری از مجموعهها با وجود انگیزه و تلاش فراوان، همچنان پراکنده و فردمحور عمل میکنند و از زیرساختهای حرفهای برای رشد پایدار برخوردار نیستند.
امروز مراکز فرهنگی، مدارس، گروههای مردمی و کسبوکارهای فرهنگی زیادی در کشور فعالاند، اما بخش بزرگی از آنها مجبورند مسائل مشابه را بارها از ابتدا حل کنند؛ از تولید محتوا و طراحی برنامه گرفته تا جذب مخاطب، آموزش نیرو و سنجش کیفیت. در نتیجه، انرژی زیادی صرف آزمونوخطاهای تکراری میشود. بسیاری از تجربههای موفق نیز بهدلیل آنکه مستند، استاندارد و آموزشپذیر نشدهاند، در همان مقیاس محلی باقی میمانند و با تغییر افراد یا گسترش جغرافیایی، کیفیتشان افت میکند.
در اینجا مفهوم «فرانچایز فرهنگی» اهمیت پیدا میکند. فرانچایز فرهنگی صرفاً به معنای واگذاری نام یا ایجاد شعبه نیست، بلکه یعنی تبدیل یک تجربه موفق به یک سیستم قابلانتقال. در این سیستم، برند، محتوا، روش اجرا، آموزش، پشتیبانی، استانداردهای کیفیت و سازوکار نظارت طوری طراحی میشوند که امکان تکرار موفقیت در نقاط مختلف فراهم شود.
در چنین الگویی، یک هسته مرکزی نقش طراحی، نوآوری، مستندسازی و پشتیبانی را بر عهده دارد. این هسته، تجربهای را که قبلاً در عمل موفق بوده، به مدلی روشن و قابل آموزش تبدیل میکند و سپس آن را از طریق آموزش، قرارداد، پشتیبانی و ارزیابی در اختیار واحدهای محلی قرار میدهد. مزیت اصلی این رویکرد آن است که هر واحد اجرایی لازم نیست همه چیز را از صفر بسازد، بلکه میتواند بر پایه مدلی آزموده و حرفهای فعالیت کند.
اهمیت فرانچایز فرهنگی در آن است که به جای گسترش پراکندگی، امکان شکلگیری شبکههای منسجم و اثرگذار را فراهم میکند. این مدل باعث میشود هزینه طراحی، نوآوری و تولید محتوا در سطح شبکه تقسیم شود و کیفیت نیز ارتقا یابد. به بیان دیگر، مقیاسپذیری فقط به معنای افزایش تعداد واحدها نیست، بلکه میتواند به معنای تعمیق کیفیت و افزایش اثر فرهنگی هم باشد.
البته این توسعه فقط زمانی مفید است که با معماری دقیق همراه باشد. اگر فعالیت فرهنگی بدون استاندارد، آموزش، پشتیبانی و مراقبت از هویت اصلی تکثیر شود، نتیجه آن گسترش ضعفها خواهد بود. به همین دلیل، باید روشن باشد که پیام اصلی چیست، چه بخشهایی باید ثابت بماند، چه بخشهایی قابلیت بومیسازی دارد و کیفیت چگونه سنجیده میشود.
فرانچایز فرهنگی با فرانچایز تجاری تفاوت مهمی دارد. در حوزه فرهنگ، مسئله فقط تکرار یک خدمت یا محصول نیست؛ بلکه حفظ معنا، تجربه تربیتی، کیفیت ارتباط انسانی و اثرگذاری بلندمدت اهمیت دارد. بنابراین، این مدل باید هم به عملیات توجه کند و هم به عمق محتوایی و تربیتی.
در نهایت، معماری فرانچایز فرهنگی میتواند راهی برای عبور از فعالیتهای پراکنده به شبکههایی یادگیرنده، پایدار و مسئولانه باشد. آینده توسعه فرهنگی، بیش از آنکه به تکثیر ساده فعالیتها نیاز داشته باشد، به تکثیر هوشمندانه، منظم و باکیفیت تجربههای موفق نیازمند است.
محمد قطبی
