به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۱ ارتش متجاوز آمریکا که با ورود به فضای آب‌های سرزمینی ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشت، خبر داد.

یک فروند پهپاد MQ۱ ارتش متجاوز آمریکا بامداد امروز (یکشنبه) با ورود به فضای آب‌های سرزمینی ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشت که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند نوین سپاه قرار گرفت و سرنگون شد.

پدافند هوایی سپاه اخطار داد که فضای آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تحت کنترل ‌کامل قرار دارد و با هر تجاوزی قاطعانه برخورد خواهد شد.

