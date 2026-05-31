به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هجدهم ذیالحجه، عید ولایت و امامت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، ویژهبرنامههای متنوع در حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) برگزار میشود.
مراسم صبحگاهی هر روز بعد از نماز صبح با قرائت سوره مبارکه فتح برگزار خواهد شد و در روز ولادت امام علی النقی الهادی(ع) حجتالاسلام محمد حاج ابوالقاسم و پنجشنبه ۱۴ خرداد در روز عید غدیر نیز دعای ندبه توسط حسن حیدرزاده در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر قرائت میشود، همچنین سخنران روز جمعه ۱۵ خرداد حجتالاسلام احمد لقمانی خواهد بود و دعای ندبه توسط علی مالکی نژاد قرائت خواهد شد.
همچنین محافل معارفی قبل از اذان ظهر با شرح آیات قرآن کریم و تبیین فرازهایی از صحیفه سجادیه از روز یکشنبه ۱۰ خرداد به ترتیب توسط حجتالاسلام محسن آزادی، حجتالاسلام محمد هادی هدایت با مداحی ابوالفضل محمدی، حجتالاسلام محمد صافی، حجتالاسلام محمد اسماعیل خورشیدی، در روز عید غدیر سخنرانی حجتالاسلام روحالله راسل به همراهی مداحی حسینی تبار و آبیار و روز جمعه ۱۵ خرداد تنها مداحی محمد ریحانی برگزار خواهد شد.
ویژهبرنامههای بعد از نماز ظهر و عصر نیز با قرائت حدیث کساء از روز یکشنبه تا چهارشنبه( ۱۰ تا ۱۳ خرداد) توسط عبدالله صادق خانی، محمود بذری، ابوالفضل فیض اللهزاده، حسن مالکی نژاد برقرار خواهد بود، همچنین زیارت غدیریه و بیان معارف مرتبط با واقعه غدیر در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد توسط حجتالاسلام خورشیدی برگزار میشود و سخنران روز جمعه ۱۵ خرداد نیز حجتالاسلام ناصر خلج خواهد بود.
مراسم قبل از مغرب حرم مطهر از روز یکشنبه تا جمعه (۱۰ تا ۱۵ خرداد) به ترتیب با سخنرانی و مداحی حجتالاسلام محمد علی بخشنده و سید مهدی کاظمی، حجتالاسلام محمد جواد عصاری و سید حسین ضیایی، حجتالاسلام عبدالله توانا و روحالله برزگار، حجتالاسلام علیاصغر ظهیری و سید مهدی موسوی، حجتالاسلام سید محمد حسین صدر و سید جواد موسوی برگزار میشود، یادآور میشود مراسم قبل از مغرب حرم مطهر در روز جمعه با سخنرانی و قرائت دعای آل یاسین به ترتیب توسط حجتالاسلام سید علیاکبر محسنی و جواد اشعری برقرار خواهد بود.
سخنرانان مراسم شب حرم کریمه اهلبیت(ع) از روز یکشنبه تا جمعه (۱۰ تا ۱۵ خرداد) به ترتیب حجتالاسلام محمد هادی هدایت، حجتالاسلام حبیبالله فرحزاد، حجتالاسلام سیدحسین مومنی، آیتالله محسن اراکی، حجتالاسلام سید میرهاشم حسینی و حجتالاسلام ناصر رفیعی خواهد بود، همچنین کرسی تلاوت فاطمی در روز یکشنبه و دعای توسل در روز سهشنبه توسط علی صادقی با حضور هیئت جانبازان استان قم قرائت میشود.
مداحان مراسم شب حرم حضرت معصومه(س) روز یکشنبه ۱۰ خرداد؛ حسین اردستانی، روز دوشنبه ۱۱ خرداد ولادت امام هادی(ع)؛ محمدجواد احمدی، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد؛ حیدرزاده و اردستانی، روز جمعه ۱۵ خرداد؛ سید محسن بنی فاطمی و مداح روز پنجشنبه؛ عید غدیر سید مهدی میرداماد به همراهی قرائت دعای کمیل توسط رضا ایزدی برگزار میشود.
زیارت جامعه کبیره در روز پنجشنبه ساعت ۲۱:۳۰ توسط حجتالاسلام ناصر شهیدی، دعای کمیل نیمه شب در بامداد روز جمعه با سخنرانی حجتالاسلام سیدحسین مومنی و مداحی علی مهدوی نژاد و دعای ندبه روز جمعه ساعت ۶ صبح توسط علی مالکی نژاد قرائت خواهد شد.
