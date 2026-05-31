به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از نیویورکتایمز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، نسخهای بازنگریشده از چارچوب پیشنهادی جدید را که حاوی شروط سختتر است برای بررسی به تهران ارسال کرده است.
این روزنامه ساعاتی پیش، به نقل از سه مقام آگاه از موضوع، نوشت ترامپ بخشهایی از پیشنویس توافق را اصلاح کرده و متن را برای بررسی به ایران بازگردانده است، اما در گزارش نیویورکتایمز جزئیات دقیق تغییرات اعمالشده مشخص نشده است.
به گفته مقامهای نقلشده در این گزارش، ترامپ نسبت به برخی مفاد که میتواند به آزادسازی داراییهای ایران منجر شود ابراز نگرانی کرده؛ موضوعی که او پیشتر نیز در ارتباط با توافق هستهای سال ۲۰۱۵ که در دوران باراک اوباما مذاکره شد، از آن انتقاد کرده بود.
نیویورکتایمز همچنین نوشت ترامپ از کندی پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا که از طریق میانجیها از جمله مقامهایی از پاکستان پیگیری شده، ابراز نارضایتی کرده است.
یکی از مقامها به این روزنامه گفته است هدف از پیشنهاد بازنگریشده، افزایش فشار بر تهران و ترغیب ایران به پذیرش چارچوبی بوده که پیشتر برای تأیید ارائه شده بود.
این گزارش همچنین افزود ارتباط با عالیترین سطح رهبری ایران دشوار بوده و اگر تغییرات بیشتری در این سند—که از آن بهعنوان یک یادداشت تفاهم یاد شده—اعمال شود، احتمال تأخیرهای بیشتر وجود دارد.
در بخش پایانی گزارش آمده است ترامپ جمعه شب به وقت محلی نشستی حدود دو ساعت با مشاوران ارشد خود در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره تلاشها برای پایاندادن به جنگ برگزار کرد، اما پس از این گفتوگوها هیچ اعلام عمومی انجام نشد.
مذاکرات ایران و آمریکا بارها با بدعهدی و زیادهخواهی واشنگتن به بن بست خورده است؛ اخیرا با وجود اظهارات پیشین دونالد ترامپ در ۲۹ می ۲۰۲۶ (۸ خرداد ۱۴۰۵) درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن و ادعای او مبنی بر رفع محاصره دریایی و امکان حرکت دوباره کشتیهای متوقفشده در تنگه هرمز، سنتکام در اقدامی تروریستی دیشب به یک کشتی در حال حرکت با پرچم گامبیا به سمت ایران، حمله و آن را از کار انداخت.
