به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های ایتالیایی در گزارش‌هایی از برگزاری نماز و آیین‌های عید قربان در شهرهای مختلف این کشور خبر داده‌اند و در کنار پوشش مراسم، بر «حاشیه‌ها» و «محدودیت‌ها» تمرکز کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، از نخستین ساعات سپیده‌دم تجمع‌های نماز عید در شهرهایی از جمله میلان، فلورانس، تورین، لکو، لچه و چیویتاوکیا برگزار شده و در برخی مناطق، محل برگزاری نماز پارک‌ها، خیابان‌ها یا فضاهای غیررسمی عنوان شده است.

کانون حواشی؛ صدا، ترافیک و محل برگزاری

مطابق روایت این رسانه‌ها، زمان برگزاری برخی مراسم در ساعات بسیار ابتدایی صبح، موضوع اصلی انتقاد شماری از شهروندان بوده و از «ایجاد مزاحمت صوتی» و نیز «اختلال در رفت‌وآمد» سخن گفته شده است. در همین چارچوب، همچنین در گزارش آمده است مشارکت کودکان در مراسم، به ثبت غیبت‌هایی در مدارس منجر شده و برخی مراکز آموزشی این موضوع را پیگیری کرده‌اند.

برگزاری نماز در مکان بدون مجوز تا قانون ممنوعیت سروصدا پیش از هفت صبح

یکی از نمونه‌هایی که برجسته شده، شهر اوجّونو (Oggiono) در استان لکو است؛ جایی که طبق گزارش، حدود ساعت ۶ صبح، امام جماعت مردم را به نماز در یک سوله دعوت کرده و رسانه اظهار داشته این فضا بدون مجوزهای لازم به محل عبادت تبدیل شده است. در ادامه، سیلویا ساردونه از حزب «لیگا» با اشاره به مقررات سکوت شهری (ممنوعیت سروصدا پیش از ساعت ۷ صبح)، از مدیریت محلی انتقاد کرده و خواستار اجرای یکسان قوانین برای همه شهروندان شده است.

چیویتاوکیا و مونفالکونه؛ جدل سیاسی بر سر مدیریت فضاهای عمومی

در بخش دیگری از گزارش‌ها، به شهر چیویتاوکیا اشاره شده که بنا بر ادعای متن، مدیریت شهری برای تسهیل برگزاری نماز، بخشی از ترافیک را متوقف کرده و این اقدام موجب نارضایتی برخی ساکنان شده است. همچنین در مونفالکونه، از حضور حدود ۶ هزار نفر در مراسم خبر داده شده و یک چهره سیاسی از حزب لیگا نسبت به در اختیار گذاشتن برخی فضاها برای برگزاری نماز عید قربان انتقاد کرده است.

واکنش چهره‌های مسلمان و جدال رسانه‌ای در ونیز و بولونیا

همزمان، متن به فضای سیاسی پس از انتخابات ونیز نیز پرداخته و مدعی است برخی جریان‌ها تلاش دارند موضوع فعالیت‌های اسلامی را به میدان منازعه سیاسی بکشانند. در بولونیا نیز یاسین لفرام، رئیس پیشین اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا (UCOII)، در واکنش به اظهاراتی از حزب «برادران ایتالیا» تأکید کرده است: «نباید مسلمانان و مراکز عبادی آنان به عنوان مظنون جمعی معرفی شوند» و گفته «مساجد محل خطر نیستند».

