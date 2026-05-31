تمام تلاش ما تحقق فرمایشات ولی امرمان باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین حسین جوشقانیان شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها، ضمن تبریک دهه ولایت و امامت بر حجت ابن الحسن(عج)، اظهار داشت: ما همه ولایت داریم و این ولایت می‌تواند خوب یا بد و درست یا نادرست باشد.

وی با اشاره به اینکه ولایت به دو گونه ولایت الله و ولایت طاغوت است، مطرح کرد: انسان‌ها یا اهل توحید و از خداوند تبعیت می‌کنند و یا خدای نکرده تحت ولایت ابلیس، طاغوت، هوا و هوس هستند.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه افرادی که ولایت توحید دارند از ظلمت‌ها رهانیده می‌شوند، عنوان کرد: افرادی که اهل ولایت کفر باشند نیز خداوند اجازه نمی‌دهد نور به قلب آن‌ها وارد شود.

وی با اشاره به اینکه همه به ولی نیاز دارند، خاطرنشان کرد: انسان، مالک، رازق و خالق نیست پس قطعا نیازمند ولیّی است که عالم، مالک، خالق و رازق باشد.

جوشقانیان با بیان اینکه اگر غدیر خم و ولایت امیرالمومنین(ع) تثبیت می‌شد امروز دنیا در تاریکی نبود، تصریح کرد: امروز به فضل الهی و به برکت خون شهدایی که تقدیم شدند، ستون فقرات طاغوت درحال شکسته شدن است.

وی با اشاره به اینکه ولایت از اوصاف خداوند است، یادآور شد: ولایت را مجانی به کسی نمی‌دهند و این موضوع در آیه ۱۲۷ سوره مبارکه انعام آمده است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اضافه کرد: بندگانی که چتر توحید بر سرشان باز می‌شود بخاطر عمل صالحشان خداوند ولی آن‌ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه انسان برای اینکه ولایت شامل حالش شود باید سه ویژگی داشته باشد، گفت: در قرآن کریم و در سوره مبارکه آل عمران نخستین شرط ایمان، دومین شرط در سوره جاسیه، تقوا و سومین شرط در سوره اعراف عمل صالح است.

جوشقانیان با اشاره به اینکه شما باید باور داشته باشید که اراده خداوند با واسطه امام معصوم است، بیان کرد: ایمان یعنی توجه داشته باشید که قدرت واحد خداوند است.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین موشکی که ما امروز داریم وحدت و اتحاد است، اظهار کرد: بزرگ‌ترین میوه‌ای که امامین با عظمت ما در این مملکت به یادگار گذاشتند، میوه وحدت و انسجام است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها ادامه داد: تقوا یعنی با پای وظیفه حرکت کنیم نه با پای قریضه و این را این شب‌ها باحضور مردم در خیابان‌ها مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه عمل صالح به معنای عمل خداپسندانه است، عنوان کرد: پرونده اعمال شهدای عزیز و بزرگ‌وار ما سرشار از اعمال صالح و برکات اجتماعی است.

جوشقانیان با بیان اینکه هر عملی که انجام می‌دهد باید زیر سایه ولایت باشد، مطرح کرد: حج، نماز و روزه نیز باید در مداری که خداوند ترسیم کرده یعنی ولایت توحید باشد.

وی با اشاره به اینکه هر کسی در این مدار عطر و بوی ولی‌اللهی بیشتری بگیرد، درجه بیشتری خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: امروز نباید اجازه دهیم که سخن ولی امر روی زمین بماند و باید تمام تلاش ما در این عصر آخر الزمانی این باشد که فرمایشات ولی‌مان تحقق پیدا کند.

