وزیر ترامپ هم زیاده‌خواهی‌های او را تکرار کرد؛ ۳ مسئله برای پایان مذاکرات

۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
کد مطلب: 1788556
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز با تکرار ادعاهای آمریکا دربارهٔ ایران، ۳ مسئله را برای «پایان کار» در مذاکرات مطرح کرد.

او در این‌باره مدعی شد: پایان کار یعنی چه؟ چون اگر تمام کردن کار به معنای اطمینان از بازبودن تنگهٔ هرمز، گرفتن اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا و نداشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران باشد، این یعنی تمام کردن کار.

این درحالی است که ایران بر حق حاکمیت خود بر تنگهٔ هرمز تأکید کرده و با تحویل اورانیوم با غنای بالا به آمریکا نیز مخالفت نموده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا درحالی این اظهارات را مطرح می‌کند که رسانه‌های آمریکایی سی‌ان‌ان و سی‌بی‌اس پیش از این از زیاده‌خواهی ترامپ در آخرین دور مذاکرات از طریق میانجی‌ها و «اصلاحات قابل‌توجه» در متن تفاهم‌نامه خبر دادند.

