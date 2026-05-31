به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در روز شنبه نهم خرداد با "مار پولس سوم نونا" پاتریارک (اسقف اعظم) کلدانی در مقر وی دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات، "شارلی انویه تکیه"، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، سفیر جمهوری اسلامی ایران، مراتب تبریک صمیمانه خود را به مناسبت آغاز مسئولیت ایشان، ابلاغ داشته و برای پاتریارک جدید در تحکیم پیوندهای اجتماعی و صلح مذهبی آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه، سفیر کشورمان با تجلیل از حماسه‌آفرینی‌های صورت‌گرفته در جبهه مقاومت تاکید کرد که امنیت، آرامش و ثبات امروز منطقه و صیانت از اماکن مقدسه مذهبی، حاصل مجاهدت و فداکاری مشترک مردم منطقه، اعم از مسلمانان و مسیحیان، و همچنین مجاهدت‌های بی‌وقفه و مخلصانه فرماندهان شهید، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در مبارزه با تروریسم تکفیری است.

وی همچنین بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از یکپارچگی و حفظ هویت تاریخی جامعه اصیل مسیحیان کلدانی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر عراق تاکید کرد. در همین چارچوب و به منظور تعمیق روابط مذهبی و فرهنگی، دعوت رسمی از عالی‌جناب پاتریارک مار پولس سوم نونا جهت سفر به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از جامعه مسیحیان ایران به عمل آمد.

در ادامه، شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی با تشریح وضعیت مطلوب پیروان ادیان الهی در جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه رسمی، مصونیت و داشتن نماینده فعال در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و همراهی و حمایت‌های مستمر دولت از اقلیت‌های دینی را نمونه‌ای درخشان از همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه دانست.

وی همچنین با اشاره به خوی تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی، اقدام ددمنشانه این رژیم در بمباران کنیسه قدیمی و تاریخی یهودیان در تهران را به شدت محکوم و تصریح کرد که این جنایت بار دیگر ماهیت ضد دینی و ضد انسانی این رژیم را که حتی به اماکن عبادی ادیان ابراهیمی نیز رحم نمی‌کند، برای افکار عمومی جهانیان آشکار ساخت.

در پایان این دیدار، پاتریارک مار پولس سوم نونا ضمن ابراز خرسندی فراوان از این ملاقات، از دعوت به عمل آمده جهت سفر به ایران استقبال و ابراز امیدواری کرد که این سفر در زمان مناسب انجام پذیرد.

وی همچنین با تمجید از حضور نماینده مسیحیان مجلس ایران، نگاه حمایتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت‌های دینی را بسیار ارزشمند دانست و با ابراز تاسف از هرگونه تعرض به اماکن عبادی، از نقش سازنده، فداکاری‌ها و حمایت‌های مستمر در راه پاکسازی منطقه از لوث تروریسم و صیانت از حقوق اقلیت‌ها قدردانی کرد و بر لزوم توسعه گفتگوهای بین‌الادیانی و تقویت روحیه برادری میان تمام آحاد ملت عراق تاکید کرد.

