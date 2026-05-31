نیویورک تایمز: اصلاحات جدید ترامپ ممکن است روند مذاکره با ایران را به تأخیر بیندازد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شروط طرح پیشنهادی برای پایان جنگ با ایران را سختتر کرده و نسخهای اصلاحشده را برای بررسی و پاسخ به تهران فرستاده است.
به نقل از مقامهای آمریکایی، این چارچوب پیشنهادی قرار است در ازای پایان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل، محدودیتهای اعمالشده بر کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد. با این حال، ترامپ نسبت به برخی بندها، بهویژه بخش مربوط به آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، ابراز تردید کرده است.
منابع مطلع گفتهاند رئیسجمهور آمریکا از کندی واکنش تهران به پیشنهادهای واشنگتن ناراضی بوده و همین مسئله باعث شده دولت او با همکاری شماری از میانجیهای منطقهای، از جمله پاکستان، اصلاحات تازهای را در متن پیشنهاد اعمال کند.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف از این تغییرات آن است که ایران به پذیرش چارچوب توافق ترغیب شود؛ چارچوبی که در حال حاضر برای تصمیمگیری به مجتبی خامنهای، رهبر عالی ایران، ارجاع شده است.
این منابع همچنین پیشبینی کردهاند که اصلاحات اخیر ممکن است روند گفتوگوها را بیش از پیش به تأخیر بیندازد، زیرا ارتباط مستقیم با رهبر عالی ایران دشوار است و سازوکار تصمیمگیری در ساختار سیاسی این کشور زمانبر است.
در عین حال، نیویورک تایمز نوشته است که برخی پروندههای پیچیدهتر، از جمله سرنوشت برنامه هستهای ایران، به مراحل بعدی مذاکرات موکول خواهد شد؛ مشروط بر آنکه طرفین ابتدا درباره موضوعات فوری مرتبط با توقف تنش و درگیری به تفاهم اولیه برسند.
