  بازداشت یکی از عناصر داعش در دشت نینوا توسط الحشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد: نیروهای اطلاعاتی این سازمان موفق شدند در یک عملیات دقیق، یکی از عناصر تحت تعقیب گروه تروریستی داعش را در یکی از ورودیهای منطقه «دشت نینوا» بازداشت کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این بیانیه آمده است: یکی از تیمهای بخش اطلاعات در تیپ ۳۰ الحشد الشعبی موفق شد با تکیه بر گزارشها و دادههای دقیق اطلاعاتی، یکی از عناصر تروریستی داعش را در یکی از ورودیهای دشت نینوا دستگیر کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: فرد بازداشتشده بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم، تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق قرار داشت.
این بیانیه در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مراحل اداری و بازجوییهای اولیه، متهم جهت طی شدن روال قانونی و صدور حکم به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
