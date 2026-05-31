جورج عبدالله در طرابلس: هویت ملی و وحدت لبنان، تنها در مسیر مقاومت معنا دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز «ندوه شمالی» در طرابلس میزبان نشستی با حضور جورج عبدالله، مبارز لبنانی بود. محور اصلی این نشست، تأکید بر این نکته بود که در برابر رژیم صهیونیستی، راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.

فیصل درنیقه، رئیس این مرکز، با اشاره به سوابق مبارزاتی جورج عبدالله گفت: «تجربه او ثابت می‌کند که تنها راه مقابله با دشمن، مقاومت است و برای دور کردن سایه فتنه از کشور، باید بر سرِ همین رویکردِ وحدت‌بخش توافق داشته باشیم.»

جورج عبدالله نیز در این نشست موضعی صریح داشت و تأکید کرد که هر نوع مبارزه‌ای که خارج از دایره «مقاومت» تعریف شود، در واقع بویی از هویت ملی نبرده است. او گفت: «هر کسی که شعار مذاکره یا عادی‌سازی با اسرائیل را سر می‌دهد، در اصل کمر به نابودی ملت فلسطین بسته است.»

به گفته عبدالله، هویت لبنان با خون شهدای لبنانی و فلسطینی گره خورده است. او تأکید کرد که مقاومت یک استراتژیِ موقت نیست، بلکه روحِ اصلیِ هویتِ ملی ماست که باعث می‌شود لبنانی‌ها متحد بمانند و در برابر اشغالگری و تلاش‌ها برای سازش با دشمن، همچنان ایستادگی کنند.

........

پایان پیام