به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ابو مجاهد العساف»، مسئول امنیتی کتائب حزبالله، در بیانیهای تأکید کرد که این گروه آمادگی دارد در فرآیند سازماندهی و انتقال تسلیحات از گروههایی که تصمیم به ترک فعالیتهای نظامی گرفتهاند، مشارکت کند. طبق این پیشنهاد، کتائب حزبالله قصد دارد مسئولیت نگهداری از تجهیزات تخصصی مانند پهپادهای انتحاری، موشکهای کروز و سلاحهای ضدزره را بر عهده بگیرد و در ازای آن، هزینهای را به این گروهها پرداخت کند.
این بیانیه در حالی منتشر میشود که «مقتدا صدر»، رهبر جریان ملی شیعی، اخیراً اعلام کرد که «سرایا السلام» را به نهادهای رسمی دولت ملحق کرده و از سایر گروههای مسلح نیز خواسته است تا ضمن پایان دادن به فعالیتهای حزبی، سلاحهای خود را به دولت تحویل دهند.
العساف در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن انتقاد شدید از مواضع سفرای آمریکا و انگلیس، از نمایندگان مجلس خواست تا مانع مداخله این دیپلماتها در امور داخلی عراق شوند. وی همچنین از برخی سیاستمداران عراقی به دلیل «تندروی در محکوم کردن حملات منطقهای» گلایه کرد و آنها را متهم کرد که بهجای دفاع از حاکمیت عراق در برابر حملات خارجی، به «ابزاری برای نفینامهنویسی» علیه گروههای مقاومت تبدیل شدهاند.
این تحرک جدید کتائب حزبالله نشاندهنده تلاشی برای تثبیت نقش خود به عنوان حافظ اصلی تسلیحات نظامی در ساختار غیررسمی عراق است. در حالی که جریانهای سیاسی دیگر به دنبال انحلال یا ادغام کامل در بدنه دولت هستند، کتائب حزبالله با این اقدام سعی دارد از «پراکنده شدن» تجهیزات نظامی جلوگیری کرده و قدرت عملیاتی خود را با در اختیار گرفتن تسلیحاتِ سایر گروهها، تقویت کند.
...........
پایان پیام
نظر شما