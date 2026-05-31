سرکنسول افغانستان در مشهد با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نورمحمد متوکل، سرکنسول حکومت سرپرست افغانستان در مشهد، با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی دیدار و گفتوگو کرد.
در این ملاقات که عصر شنبه (۹ خرداد) در دفتر استاندار صورت گرفت، دو طرف بر گسترش سرمایهگذاریهای مشترک، توسعه تجارت دوجانبه و تقویت همکاریهای اقتصادی میان کابل و تهران تأکید کردند.
علاوه بر موارد مذکور، موضوعاتی مانند مبارزه مشترک با مواد مخدر، ازسرگیری تردد تاکسیهای بینالمللی میان هرات و تایباد، تسهیلات تجاری و برخی مسائل دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار سرکنسول افغانستان در مشهد خواستار فراهمسازی زمینه انتقال زندانیان افغان به کشورشان شد و بر لزوم تسهیل رفتوآمد تجار و مسافران تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به مشترکات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی دو کشور، از ظرفیتهای گسترده برای همکاریهای بیشتر سخن گفت و سرمایهگذاری مشترک را یکی از اولویتهای اصلی روابط دو کشور همسایه دانست.
مظفری بر مدیریت منظم و قانونی حضور اتباع افغانستان در استان نیز اشاره کرد.
این دیدار در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک برای گسترش روابط اقتصادی دوجانبه انجام شده و نشاندهنده علاقهمندی طرفین به رفع موانع تجاری، تقویت حملونقل مرزی و بهرهبرداری از فرصتهای موجود است.
