ایران ترس از آمریکا را در جهان از بین برد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید مرید حسین نقوی، نایبرئیس وفاقالمدارس الشیعه پاکستان، در سخنانی در مسجد علی شهر لاهور پاکستان، با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتهای استکباری، تأکید کرد: دیگر نیازی به هراس از آمریکا نیست؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی خود، ترس از آمریکا را در منطقه و جهان در هم شکسته و پاشیده است.
آمریکا؛ طرفی غیرقابل اعتماد برای ملتها
وی در ادامه سخنان خود با هشدار نسبت به غیرقابل اعتماد بودن سیاستهای واشنگتن، افزود: آمریکا به هیچ وجه طرف قابل اعتمادی برای ملتها نیست. امروز شاهد هستیم که این کشور فشارهای مضاعفی را بر کشورهای مسلمان وارد میکند تا آنها را وادار به پذیرش «پیمان ابراهیم» کند. جهان اسلام باید یکصدا و با قاطعیت، مخالفت خود را با این معاهده اعلام کرده و اجازه ندهد مصالح مسلمین وجهالمصالحه قدرتها شود.
مداخلات آمریکا؛ عامل اصلی بیثباتی در کشورهای عربی
این کارشناس دینی پاکستانی همچنین تأکید کرد که مداخلات آمریکا اکنون به یکی از عوامل اصلی بیثباتی و ناامنی در کشورهای عربی تبدیل شده است و راه برونرفت از این وضعیت، تکیه بر توان داخلی و وحدت اسلامی است.
نایبرئیس وفاقالمدارس الشیعه پاکستان در تبیین ابعاد عبادی عید، از غفلت برخی نسبت به مفهوم واقعی این روز انتقاد کرد و گفت: برخی عید را جشن میگیرند اما از عمق و فلسفه آن غافلاند. حقیقت عید، «رجوع الی الله» و بازگشت انسان به سوی پروردگار و آموزههای دینی است. ما موظفیم مفاهیم متعالی قربانی و تسلیم در برابر امر الهی را درک کنیم.
وی با انتقاد از نفوذ فرهنگهای غیردینی در مراسمات مذهبی، تصریح کرد: برپایی محافل لهو و لعب و موسیقی در روز عید، فرسنگها با تعالیم اصیل اسلامی فاصله دارد و حرمت این روز بزرگ را خدشهدار میکند.
