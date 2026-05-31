ندای وحدت در اندونزی؛ یادبودِ شهید رئیسی با محوریتِ دفاع از قرآن و وحدت اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست بین‌المللی بزرگداشت شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با حضور دکتر شریفانی نماینده مقام معظم رهبری در اندونزی، دکتر بروجردی سفیر جمهوری اسلامی ایران، دکتر یحیی جهانگیری رایزن فرهنگی ایران در اندونزی، مقامات دینی و فرهنگی اندونزی و جمعی از اندیشمندان در جاکارتا برگزار شد. در این نشست، نقش راهبردی شهید رئیسی در دفاع از قرآن کریم و تلاش برای احیای تمدنی جهان اسلام مورد واکاوی قرار گرفت.



طبق گزارش روابط عمومی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، در ابتدای این نشست؛ حجت الاسلام دکتر شریفانی نماینده دفتر مقام معظم رهبری در اندونزی، ضمن تبیین ابعاد شخصیت شهید رئیسی، به اقدامات شجاعانه ایشان در قبال موج قرآن‌سوزی‌های سال ۲۰۲۳ در برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان اسلام با حمایت برخی رسانه‌های غربی به دنبال گسترش اسلام‌هراسی بودند، شهید رئیسی در عالی‌ترین تریبون بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با در دست گرفتن قرآن کریم، ثابت کرد که کلام الهی با آتش کینه و دشمنی از میان نخواهد رفت.



در ادامه این مراسم؛ دکتر محمد بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با تأکید بر اینکه موضع‌گیری شهید رئیسی در سازمان ملل یک اقدام سیاسی لحظه‌ای نبود، افزود: آن صحنه، تجلی یک عمر هم‌زیستی، انس و عمل شهید رئیسی به تعالیم قرآن بود. ایشان پس از طی مراحل ایمان و فهم قرآنی، به جایگاهی دست یافت که توانست به شایستگی از این کتاب آسمانی دفاع کند.



در بخش دیگری از این نشست، دستیار عالی وزیر دین اندونزی ضمن تأکید بر مفهوم «احیای اسلامی» (Islamic Revival)، جهان اسلام را نیازمند بازگشت به ارزش‌های اصیل و تقویت وحدت دانست.



وی با اشاره به دستاوردهای ایران در عرصه‌های علمی و تمدنی، خواستار بهره‌گیری کشورهای اسلامی از این تجربیات موفق شد.



این مقام اندونزیایی با انتقاد از اختلافات فرقه‌ای، تصریح کرد: عصر منازعات شیعه و سنی باید پایان یابد و گفتمان وحدت اسلامی در میان نخبگان و نسل جوان نهادینه شود.



وی همچنین آموزش نوین و کسب دانش بدون مرز را کلید پیشرفت امت اسلامی برشمرد و تأکید کرد که مسلمانان نباید از یادگیری دانش از دیگر منابع مفید هراسی داشته باشند.



در پایان، سخنرانان بر ضرورت تداوم گفت‌وگوی ادیان برای فهم متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرده و خواستار برگزاری نشست‌های منظم میان اندیشمندان دینی برای تقویت آگاهی و وحدت امت اسلامی شدند.



شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره «شهید جمهور»، بر تداوم راه ایشان در مسیر اعتلای آرمان‌های اسلامی تأکید کردند.

