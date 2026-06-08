خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: تاریخ تحولات سیاسی اسلام در قرون اولیه، شاهد تقابل مستمر دو جریان «امامت شیعی» و «خلافت حاکم» بوده است. در این میان، دوران حیات امام موسی کاظم (ع) یکی از پیچیدهترین مقاطع تاریخی به شمار میرود. برخلاف تصور تقلیلگرایانه که سیره ایشان را صرفاً در عبادات فردی و کظم غیظ خلاصه میکند، بررسیهای دقیق تاریخی نشان میدهد که زندگی ایشان تجلی «استمرار خط جهاد به شکلهای گوناگون» در برابر قدرت عباسی بوده است.
مهمترین فصل تمایز ائمه (ع) با علمای زمانشان، مسئله «داعیه امامت و حکومت» است. در اندیشه سیاسی شیعه، امام صرفاً یک مرجع فقهی یا مفسر احکام دینی نیست، بلکه رهبری است که حق مشروع حاکمیت بر «دین و دنیا» را داراست. همین ادعای مشروعیت و تلاش برای تحقق حاکمیت دین، نقطه مرکزی اصطکاک امام موسی کاظم (ع) با خلفای عباسی از جمله منصور، مهدی، هادی و هارونالرشید بود. عصر هارونالرشید، دوران اوج اقتدار و تثبیت امپراتوری عباسی محسوب میشود. در این برهه، دستگاه خلافت با بهرهگیری از ابزارهای سرکوب نظامی، هرگونه صدای مخالفی را خاموش میکرد. عباسیان که خود با شعار «الرضا من آل محمد» به قدرت رسیده بودند، اکنون علویان را بزرگترین تهدید برای مشروعیت خود میدیدند. در چنین فضای اختناقآوری، هرگونه قیام مسلحانه و نسنجیده به نابودی کامل شبکه پیروان اهلبیت (ع) منجر میشد. در برابر این استبداد پیچیده، امام کاظم (ع) راهبرد «تقیه» را به عنوان یک تاکتیک پیشرو و نه یک رویکرد منفعلانه اتخاذ کردند. تقیه در سیره ایشان به معنای کتمان هوشمندانه عقاید و برنامهها برای عبور از رادارهای امنیتی حکومت بود. این استراتژی به امام اجازه داد تا بدون تحریک زودهنگام دستگاه خلافت، به کادرسازی، تربیت نخبگان و حفظ جان شیعیان در شرایط بحرانی بپردازند.
یکی از شاهکارهای مدیریتی امام کاظم (ع)، توسعه و انسجامبخشی به «سازمان وکالت» بود. ایشان با نصب نمایندگان و وکلای پنهان در اقصینقاط جهان اسلام، یک شبکه ارتباطی منسجم ایجاد کردند. این شبکه نه تنها وظیفه جمعآوری وجوهات شرعی را بر عهده داشت، بلکه به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و حلقه وصل میان امام و پایگاه اجتماعی شیعیان عمل میکرد که پایههای استقلال مالی و سیاسی شیعه را بنا نهاد. مبارزه امام (ع) گاه ابعاد نمادین و مستقیمی به خود میگرفت. ماجرای معروف تعیین محدوده «فدک» در حضور هارونالرشید، تجلی همین رویکرد است. هنگامی که خلیفه از روی عوامفریبی پیشنهاد بازگرداندن فدک را داد، امام محدودهای را ترسیم کردند که شامل تمام مرزهای جغرافیایی امپراتوری اسلامی میشد. این پاسخ هوشمندانه، در واقع اعلام صریح این پیام بود که فدک نماد کل خلافت غصبشده است و دعوا بر سر یک قطعه زمین کشاورزی نیست.
رویکرد دیگر امام در مدیریت هوشمندانه میدان، هدایت نیروهای وفادار برای نفوذ در دستگاه اداری و سیاسی عباسیان بود. شخصیتی مانند «علی بن یقطین» با مجوز و هدایت مستقیم امام کاظم (ع) به مقام وزارت هارونالرشید رسید. هدف از این نفوذ استراتژیک، حمایت از شیعیان در برابر ظلم عمال حکومتی، خنثیسازی توطئهها و استفاده از ظرفیتهای حکومت به نفع جبهه حق بود.
علاوه بر تقابل سیاسی، امام کاظم (ع) پرچمدار مبارزه فرهنگی و عقیدتی نیز بودند. در دورانی که بازار فرقههای انحرافی، زنادقه و متکلمان وابسته به دربار داغ بود، ایشان با برگزاری جلسات مناظره، تربیت شاگردان مبرز و تبیین معارف اصیل اسلامی، از تحریف دین توسط قرائتهای رسمی و دولتی جلوگیری کردند. این جهاد علمی، مرزهای عقیدتی جبهه حق را از باطل متمایز ساخت. هنگامی که هارونالرشید گسترش نفوذ اجتماعی و سیاسی امام را خطری قطعی برای تاج و تخت خود یافت، ایشان را دستگیر و سالها در زندانهای تاریک و مخوف محبوس کرد. با این حال، امام کاظم (ع) زندان را به کانون جدیدی برای مقاومت و روشنگری تبدیل کردند. امتناع ایشان از پذیرش عفو مشروط خلیفه که مستلزم مشروعیتبخشی به حکومت غاصب بود، نشان داد که اراده امام حتی در غل و زنجیر نیز تسلیمناپذیر است.
حیات پربار امام موسی کاظم (ع)، مکتبی تمامعیار از مقاومت حکیمانه، مدیریت هوشمندانه بحران و استمرار خط جهاد است. ایشان با درک دقیق از شرایط زمانه، بدون آنکه دست به شمشیر ببرند، با استفاده از استراتژیهای چندلایهای چون تقیه، شبکهسازی، نفوذ و مقاومت در اسارت، پایههای امامت شیعی را تثبیت کرده و نقاب از چهره خلافت عباسی برداشتند. شهادت امام نه پایان این راه، بلکه سرآغاز بیداری و پویایی بیشتر در جنبشهای عدالتخواهانه علوی بود.
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