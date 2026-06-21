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مجلس عالی علویان شایعه رحلت شیخ غزال غزال را تکذیب کرد

۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵
کد مطلب: 1829805
مجلس عالی علویان شایعه رحلت شیخ غزال غزال را تکذیب کرد

مجلس عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور، اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌های محلی مبنی بر ارتحال یا ابهام در محل حضور شیخ «غزال غزال»، رهبر معنوی طایفه علوی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس عالی علویان سوریه روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ادعاهای مطرح‌شده در خصوص «ارتحال یا شهادت» علامه شیخ غزال غزال یا محل حضور ایشان کاملاً بی‌اساس است.

طبق اعلام شفق نیوز، این نهاد مذهبی همچنین از پیروان طایفه علوی خواست تا تحت تأثیر این شایعات و پویش‌های رسانه‌ای قرار نگیرند چرا که هدف از چنین جریان‌سازی‌هایی ایجاد ترس، تفرقه، بلبشو و برانگیختن واکنش‌های نسنجیده در جامعه است.

این بیانیه تکذیبی پس از آن صادر شد که طی ساعات گذشته، گمانه‌زنی‌ها و اخبار متعددی در وب‌سایت‌های محلی و پلتفرم‌های اجتماعی مبنی بر ارتحال این مقام مذهبی در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق دست‌به‌دست شده بود.

گفتنی است شیخ غزال غزال، رئیس مجلس عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج، از برجسته‌ترین و با نفوذترین شخصیت‌های علوی‌ها به شمار می‌رود.

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