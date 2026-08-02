ترامپ: حمله به ایران را لغو کردم!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ به سبک تکراری خود ادعا کرد که ایران و کشورهای غرب آسیا از او خواستهاند حمله گسترده به ایران را لغو کند و او نیز پذیرفته است.
دونالد ترامپ که تا روز گذشته زبان به تهدیدات سهمگین و گسترده علیه ایران باز کرده بود و مرتب پستهایی از خود منتشر میکرد، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که «حمله به ایران را لغو کرده است».
او در ابتدا برای حفظ آبروی ارتش آمریکا به دلیل عقبنشینیهای مکرر خود، به تعریف و تمجید از آنچه توانمندی بی نظیر آمریکا توصیف کرد، پرداخت و نوشت: «ایالات متحده آمریکا آماده و مجهز به سلاح است تا علیه جمهوری اسلامی ایران، در سطوحی از ترور نظامی، قدرت و صلابت که از زمان جنگ جهانی دوم دیده نشده است، اقدام کند».
ترامپ اما بلافاصله با تکرار ادعاهای پیشین خود، مدعی شد: با وجود این، ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از ما خواستهاند که هرگونه حملهای را در چارچوب توافقنامهای که مورد توافق قرار گرفته است، متوقف کنیم».
او سپس با کنار هم قرار دادن لیست آرزوهای خود، ادعا کرد که طبق تفاهمنامه، باید تنگه هرمز فورا و کامل بازگشایی شده و «تهدید هستهای ایران پایان یابد».
رئیسجمهور آمریکا در ادامه پریشانگویی خود، افزود: «بر اساس این درخواست، من برای منافع آینده جهان و همچنین بقای یک ایران موفق و مرفه، موافقت کردهام که حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه بتوانم به سرعت به توافقنامهای دست یابم».
ترامپ در پایان ادعا کرد که رژیم صهیونیستی نیز به تعهد او برای خودداری از حمله به ایران پیوسته است.
دیپلماسی لبه پرتگاه و بازی تکراری ترامپ
این الگو که در ادبیات سیاسی و رسانهای به «دیپلماسی لبه پرتگاه» یا استراتژی «تهدید و عقبنشینی» مشهور شده، یکی از تاکتیکهای برجسته ترامپ از زمان آغاز جنگ رمضان بوده است.
الگویی که دیگر برای تمامی جهان تکراری و آشنا است؛ به طوریکه بارها دستمایه طنز سیاسی در آمریکا شده و همزمان بسیاری از تحلیلگران آمریکایی چنین رفتاری را نشانهای آشکار از تنگنای راهبردی دولت ترامپ در قبال جنگ ایران میدانند.
او تاکنون چهار بار این چرخه (تهدید به حمله سنگین، ادعای درخواست میانجیگری یا التماس طرف ایرانی و لغو یا تعویق حمله) را بهطور رسمی تکرار کرده است. آن هم به این امید واهی که شاید ایرانیها از روی ترس پای میز مذاکره آمده و امتیازات مدنظر آمریکا را بدهند.
در این مورد نیز رئیسجمهور آمریکا در حالی ادعا دارد که از سر لطف حمله به زیرساختهای انرژی ایران را متوقف کرده است که طی روزهای گذشته مقامات سیاسی و نظامی ایرانی بارها هشدار داده بودند که هرگونه تعرضی به این زیرساختها، عمل متقابل و شدید نیروهای مسلح ایران را در پی خواهد داشت.
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