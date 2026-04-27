به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده ویژه روسیه در امور مرتبط با معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای، عملیات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را «اقدامی فاحش و بی‌سابقه» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای گسترده آن برای نظام بین‌الملل هشدار داد.

«آندری بلوسوف» در گفت‌وگو با رسانه دولتی روسیه تأکید کرد: «یک عملیات نظامی که توسط یک قدرت هسته‌ای، به‌همراه و در راستای منافع رژیمی که آشکارا معاهده عدم اشاعه را نادیده می‌گیرد، و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شده، خود به‌تنهایی یک اقدام فاحش و بی‌سابقه است.» وی تصریح کرد که این موضوع در نشست معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) در نیویورک مطرح خواهد شد.

این مقام روس هشدار داد که چنین اقداماتی «پیامدهای دوربردی برای همکاری‌ها در چارچوب NPT و نیز روابط بین‌المللی به‌طور کلی» خواهد داشت و می‌تواند بنیان‌های حقوقی و امنیتی موجود را با چالش جدی مواجه کند.

بلوسوف همچنین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را ضربه‌ای سنگین به اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست و گفت: «بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی به اعتبار آژانس و نظام پادمانی آن وارد کرده است؛ نظامی که یکی از ارکان اصلی ساختار توافقات مبتنی بر NPT به‌شمار می‌رود.»

وی در ادامه تأکید کرد که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با این اقدام، «حق غیرقابل سلب ایران برای توسعه انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز» را نقض کرده‌اند و افزود: «همین سه مورد برای درک ابعاد آنچه آمریکا و اسرائیل انجام داده‌اند کافی است.» او ابراز امیدواری کرد که جامعه بین‌المللی در نشست پیش‌رو «ارزیابی مناسبی از اقدامات تجاوزکارانه و به‌تمامی بی‌ملاحظه این دوگانه آمریکایی-اسرائیلی ارائه دهد.»

